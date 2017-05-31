调查：英国基金经理看好欧元区股票 因政治风险消退

资料图片：2016年3月，置于英镑纸币上的伊丽莎白女王头像旁的英镑和欧元硬币。 REUTERS/Phil Noble

路透伦敦5月31日 - 英国基金经理将欧元区股票配置比重上调至2016年8月以来最高，此前法国大选的中间派候选人马克龙赢得胜利，击退了欧盟分裂的威胁。

这引发了欧洲股市的释放性涨势，5月料将连续第四个月录得月线上升。路透在5月15-25日对15位英国基金经理和投资长的调查显示，投资者一致看好欧洲股票。

Brooks Macdonald多资产团队主管Jonathan Webster-Smith称，“2017年的政治风险已经全部消失，德国10月大选结果似乎已在预料之中，再加上欧元区实质经济复苏，这肯定有利于欧洲股票。”

在全球股票配置上，基金经理调高欧元区配比1个百分点，至16.1%，降低美股配比，由31.3%降至30.1%，为2016年8月以来最低。

调查中有一项特别问题，问及欧洲股市是否有续涨空间，作答的受访者一致持肯定看法。

Russell Investments投资经理David Vickers指出，基于强大的估值价值、欧洲经济增速反弹、以及企业获利回升，欧股相对美股具有巨大的补涨潜力。

即使因为欧股近期涨势较大，一些基金经理对短线前景存有疑问，但他们对中期展望也很乐观。

“欧洲景气周期往往比美国落后大约六个月，欧洲经济数据有望相对表现不错一段时间，”Royal London资产管理的多元资产部门负责人Trevor Greetham称。

整体而言，投资人将全球平衡投资组合的股票比重提高至49.1%，为2016年1月以来最高。

Greetham预言货币政策将维持宽松，他并称没有太多迹象显示薪资大涨；薪资大涨通常是景气扩张尾声的开端。

**英镑弹升**

投资人对于6月8日提前大选前的英国股票和债券表现态度更为审慎。英国股票在全球股票比重降至23.7%，英国债券在全球债券投资组合比重则降至26.7%，4月时为29.5%。

回答特别问卷的受访者当中，约有三分之二的人认为，若保守党能够扩大多数优势，则英镑将上涨，因这可能强化首相特雷莎梅在退欧谈判中的筹码。

英镑兑美元在5月中旬触及八个月高点，4月时因宣布提前选局而兑美元上涨3%。部分人士因此怀疑上涨空间还剩多少。

标准人寿投资的投资总监Ken Dickson预计，如果保守党的多数优势增加，则英镑可能上涨，但又补充称“反应将是温和的，因市场已预计执政党的有效多数优势提高”。

他还提醒称，多数优势规模和英镑后续涨势之间或许不会有简单的等比关系，因为“当执政党拥有极大多数优势时，后排议员往往更加‘不受管束’。”

Brooks Macdonald的Webster-Smith认为英国即将展开的退欧谈判是关键，称如果双方很快就英国需要缴纳的“分手费”达成协议，将有利于与欧盟达成贸易协议，进而利好英镑。

但他补充说，“欧盟已承诺谈判完全透明，这可能放大英镑的波动性，取决于传出的消息是好是坏。”(完)