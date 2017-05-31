调查：英国基金经理看好欧元区股票 因政治风险消退

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透伦敦5月31日 - 英国基金经理将欧元区股票配置比重上调至2016年8月以来最高，此前法国大选的中间派候选人马克龙赢得胜利，击退了欧盟分裂的威胁。
这引发了欧洲股市的释放性涨势，5月料将连续第四个月录得月线上升。路透在5月15-25日对15位英国基金经理和投资长的调查显示，投资者一致看好欧洲股票。
Brooks Macdonald多资产团队主管Jonathan Webster-Smith称，“2017年的政治风险已经全部消失，德国10月大选结果似乎已在预料之中，再加上欧元区实质经济复苏，这肯定有利于欧洲股票。”
在全球股票配置上，基金经理调高欧元区配比1个百分点，至16.1%，降低美股配比，由31.3%降至30.1%，为2016年8月以来最低。
调查中有一项特别问题，问及欧洲股市是否有续涨空间，作答的受访者一致持肯定看法。
Russell Investments投资经理David Vickers指出，基于强大的估值价值、欧洲经济增速反弹、以及企业获利回升，欧股相对美股具有巨大的补涨潜力。
即使因为欧股近期涨势较大，一些基金经理对短线前景存有疑问，但他们对中期展望也很乐观。
“欧洲景气周期往往比美国落后大约六个月，欧洲经济数据有望相对表现不错一段时间，”Royal London资产管理的多元资产部门负责人Trevor Greetham称。
整体而言，投资人将全球平衡投资组合的股票比重提高至49.1%，为2016年1月以来最高。
Greetham预言货币政策将维持宽松，他并称没有太多迹象显示薪资大涨；薪资大涨通常是景气扩张尾声的开端。
**英镑弹升**
投资人对于6月8日提前大选前的英国股票和债券表现态度更为审慎。英国股票在全球股票比重降至23.7%，英国债券在全球债券投资组合比重则降至26.7%，4月时为29.5%。
回答特别问卷的受访者当中，约有三分之二的人认为，若保守党能够扩大多数优势，则英镑将上涨，因这可能强化首相特雷莎梅在退欧谈判中的筹码。
英镑兑美元在5月中旬触及八个月高点，4月时因宣布提前选局而兑美元上涨3%。部分人士因此怀疑上涨空间还剩多少。
标准人寿投资的投资总监Ken Dickson预计，如果保守党的多数优势增加，则英镑可能上涨，但又补充称“反应将是温和的，因市场已预计执政党的有效多数优势提高”。
他还提醒称，多数优势规模和英镑后续涨势之间或许不会有简单的等比关系，因为“当执政党拥有极大多数优势时，后排议员往往更加‘不受管束’。”
Brooks Macdonald的Webster-Smith认为英国即将展开的退欧谈判是关键，称如果双方很快就英国需要缴纳的“分手费”达成协议，将有利于与欧盟达成贸易协议，进而利好英镑。
但他补充说，“欧盟已承诺谈判完全透明，这可能放大英镑的波动性，取决于传出的消息是好是坏。”(完)
(编译/审校 于春红/蔡美珍/张明钧/艾茂林/王洋/高琦)
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--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。