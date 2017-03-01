调查：英国投资者增持美国及欧元区股票 关注法国大选政治风险

路透伦敦2月28日 - 周二出炉的路透月度调查显示，英国基金经理2月上调美国及欧元区股票配比；但有鉴于法国大选的纷扰，部份人士表达对欧洲政治风险升高的疑虑。

路透于2月13-27日对13名驻英国基金经理及投资长进行调查，适逢部份民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)拉近与独立候选人马克龙及保守派候选人菲永的差距。

但市场仍旧偏多，欧股.FTEU32月月线将收高约2.4%，美股.SPX .DJI则迭创新高，得益于美国总统特朗普承诺减税增支。

“金融市场持续受到特朗普贸易或‘特朗普经济学’所左右，”财富管理业者Investment Quorum投资长Peter Lowman指出。他补充道，全球股票估票仍较债券为佳，但吸引力已大不如前。

投资者将美国及欧元区股票配比拉高至2016年10月以来高位，自1月的32.8%及13.5%，分别上调至33.1%及14.2%。

整体而言，在投资者的全球资产配置当中，股票配比自1月触及八个月高点后，2月持平于47.4%。

“尽管通胀翻升，但主要经济体企业信心回升，加上政策维持宽松，我们仍旧增持股票，”Royal London资产管理公司多元资产部门主管Trevor Greetham指出。(完)