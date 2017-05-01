调查：英国基金经理上调股票持仓占比至退欧公投前水准

路透伦敦4月28日 - 周五公布的路透调查显示，英国基金经理4月将股票持仓占比上调至英国退欧公投前的水准。一些投资者押注，保守党在6月8日选举中获胜，可能有助于英国与欧盟达成更有利的协议。

此次调查在4月18日至26日进行，访问了在英国的15位基金经理和投资总监。调查前，英国首相特雷莎·梅宣布提前大选。她希望扩大在议会的多数派支持优势，从而在协商退欧协议条款时拥有更大权力。

英国基金经理人将整体股票持仓占比提高至48.9%，为2016年5月以来最高水准。当时正好是英国公投退欧前一个月。

他们还将英国股票持仓占全球股票投资组合的比例上调至24.4%，比月提高2.3个百分点。

“由于民调和博彩公司都预期保守党将在大选中取得压倒性胜利，因此有观点认为，特雷莎·梅在协商更为有利的退欧协议时会更加强势，”资产管理机构Investment Quorum投资总监Peter Lowman称。

现金持仓占比下降1.8个百分点至6.4%，反映出基金经理人的看多信心。债券持仓占比也降1.5个百分点至27.9%。

4月全球股市升至纪录高位，受益于美国降低企业税预期，以及法国大选第一轮投票后紧张形势缓解。

由于亲欧盟、持中间派立场的候选人马克龙支持率料远超极右翼候选人勒庞，市场对反欧盟候选人当选的担忧减退。

因此在回答欧元/美元汇率问题的受访者中，有约80%认为2017年欧元不会跌至平价水准下方。

“美元已经消化了很多利好消息，欧元也反映了许多利空，”HFM Columbus投资主管Rob Pemberton称。

几位经理还指出，如果法国大选的政治风险消退，马克龙获胜，那么焦点将转向欧洲央行，该央行可能在临近2017年底的时候降低宽松倾向。

新兴市场仍受青睐，新兴市场股票在投资者全球股票投资组合中占比为20.2%，几近持平于前月的20.8%。新兴市场债券在全球债券投资组合中占比为19.2%，高于3月的17%。(完)