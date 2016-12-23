调查：英国基金经理12月增持股票 预计2017年经济成长加速

路透伦敦12月22日 - 英国投资基金12月增持更多股票，因预期一些政府增加支出将推动经济加速成长，进而惠及从银行到建筑企业在内的各行各业。

路透对13家英国投资机构进行的月度调查显示，基金将股票持有比重提高至45.4%，比11月高出一个百分点，并将现金持有比重从上月的9.6%下调至7.5%。该调查是在12月15至21日进行。

美国当选总统特朗普计划减税及提高支出，带动美股触及纪录高位，金融、能源、材料和基建行业料将受益。

“股票绝对具有吸引力，它们估值合理，而且走势正面，” Kleinwort Hambros投资长Mouhammed Choukeir称。“相较于其他核心资产类别，股票依旧具有吸引力。因此我们将继续保持风险偏好。”

在他们的全球股票投资组合中，资产经理提升美国和英国股票比重，将美国股票持有比重上调两个百分点至32.8%，英国股票持仓提高一个百分点至25.4%。

Royal London资产管理公司多元资产部门主管Trevor Greetham依旧温和加码股票；在全球经济成长加速之际，股票表现通常优于债券。

他预计这一趋势将继续下去，但补充称，“我们的投资者信心指数位于乐观水平，我们并未追涨。”

Investment Quorum投资长Peter Lowman称，尽管全球许多地区股票价格并不便宜，但其估值仍优于债券。

“因此，股市只要出现回调，都将受到大量资金的逢低吸纳，这些资金可能来自债市及现金部位，”他指称。

在投资者为通货更膨胀的环境调整仓位之际，资金撤出债券进入股票的“大轮炒行情”应在2017年加速，但英国资产经理12月持续向固定收益资产注入新资金。

实际上，他们将债券持有比重提高至31.7%，创下至少五年来最高水准，尽管不断上升的通胀侵蚀了固定利率资产的价值。

对这一现象的可能解释是，基金经理增持指数相关债券，比如英国和美国的通胀保值债券(TIPS)。这些债券与提供固定票息的普通债券不同，指数相关债券对通胀上升提供一些保护。英国11月通胀率升至逾两年最高位。

在路透调查当中，基金经理12月对于包括指数相关债券和浮息票券在内的其他信用工具持有比重上升两个百分点，至11.4%，而投资级和高收益债券持有比重则下降。

**英镑见底？**

回覆英镑最糟时期是否已过这一问题的基金经理人数几近势均力敌。受英国公投决议退欧的影响，英镑兑美元今年迄今跌幅高达16%。

英镑前景或将系于英国将采何种形式退出欧盟。

Henderson Global Investors多元资产团队分析师Ryan Boothroyd称，他在短期内对于英镑走势较为乐观，因英国政府似乎倾向“软”退欧。

但数位基金经理称，如果“硬”退欧的可能性升高，则英镑将承受更多压力。

鉴于2017年欧洲将面临大量政治风险事件，基金经理认为这是择股的好时机。

“随时准备逢低吸纳，”RLAM的Greetham指出2016年主导政经版图的民粹主义抬头，2017年将继续发挥反复无常的影响力，进而导致波动性升高。(完)