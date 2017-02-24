调查：英国楼市恐好景不常 或将迎来多年停滞

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月23日 - 曾经缔造逾二十年荣景、仅在金融危机期间短暂修正的英国楼市，在政府协商退欧进程之际，似将面临一段长期停滞。
由于目前平均房价为平均薪资的好几倍，对大多人而言，伦敦房价已贵得离谱，未来几年英国房价顶多只能持平于整体通胀速度，甚至可能落后。
由于英国央行已降息至0.25%纪录低位，至少未来两年利率可能按兵不动，同时政府仍在退欧进程的不确定性中摸索出路，上述情况将更形明显。
近期一连串数据显示，消费者支出在6月23日退欧公投后意外表现强劲之后，目前已见放缓，聘雇与薪资增幅也出现下滑。
路透对超过30名房地产市场分析师所做的调查，预估今年楼市将成长2.5%，明年成长2.3%，2019年成长3%。
相形之下，根据英国土地登记局，去年房价增长了7.2%。
与此同时，上周另一项路透调查显示，今年消费者物价通胀料为2.6%，部分因为退欧后英镑重挫约15%。
这意味着实质房价根本不会上涨。实际上，部分受访者甚至预测名义房价将会下滑。
以伦敦来看，平均房价为伦敦民众平均所得的十倍以上，调查预估今年料微幅上升0.3%，明年上涨2%，后年上涨2.5%。
“过去七个月房价似乎已经停滞，这已经引发退欧公投对楼市影响程度的疑问。对按年成长率的影响还没出现，但季度数据的影响已明显可见，”德国商业银行的英国分析师Peter Dixon表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王洋)
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