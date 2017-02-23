英国未来一年通胀预期持稳 中长期通胀预期上升--民调

路透伦敦2月23日 - 周四公布一项花旗与YouGov的月度民调显示，英国民众2月对未来一年通胀的预期维持在逾三年高位，但对于更远的通胀预期则呈上扬。

2月短期通胀预期为2.6%，与1月相同，为2013年12月以来最高，亦高于长期平均值2.4%。

英国央行之前预测，2018年年中时通胀率将在2.7%略上方触顶。

花旗称，对未来5-10年的更长期通胀预期从1月的3.0%提高至3.2%，为2014年1月以来的最高水平，但未超过自2005年该数据发布以来的均值。

“我们不能排除家庭和企业就薪资和租金谈判后带来的第二轮效应，可能令通胀一直高于当前高位，”花旗分析师Christian Schulz和Ann O'Kelly说道。

“如果未来几个季度经济未出现降温，则英国央行货币政策委员会可能面临将利率从当前低位0.25%上调的压力，尽管英国退欧存在不确定性。”

此项调查在2月20-21日进行，共2,059人受访。(完)