英国未来一年通胀预期持稳 中长期通胀预期上升--民调

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月23日 - 周四公布一项花旗与YouGov的月度民调显示，英国民众2月对未来一年通胀的预期维持在逾三年高位，但对于更远的通胀预期则呈上扬。
2月短期通胀预期为2.6%，与1月相同，为2013年12月以来最高，亦高于长期平均值2.4%。
英国央行之前预测，2018年年中时通胀率将在2.7%略上方触顶。
花旗称，对未来5-10年的更长期通胀预期从1月的3.0%提高至3.2%，为2014年1月以来的最高水平，但未超过自2005年该数据发布以来的均值。
“我们不能排除家庭和企业就薪资和租金谈判后带来的第二轮效应，可能令通胀一直高于当前高位，”花旗分析师Christian Schulz和Ann O'Kelly说道。
“如果未来几个季度经济未出现降温，则英国央行货币政策委员会可能面临将利率从当前低位0.25%上调的压力，尽管英国退欧存在不确定性。”
此项调查在2月20-21日进行，共2,059人受访。(完)
(编译 蔡美珍/王琛；审校 王洋/龚芳)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。