调查：英国薪资涨幅料跑不赢通胀 消费者深感手头吃紧

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦3月7日 - 路透调查显示，今年英国薪资涨幅将难以赶上通胀飙升速度，受访分析师担心，消费者支出正在放缓。
自从英国在去年6月公投决定退出欧盟以来，消费者一直是推动经济增长的主要动力之一，任何消费者控制支出的迹象都将令决策者担忧。
路透本周对60位分析师的调查发现，今年物价料将上升2.6%，但薪资升幅将仅为2.4%，恐怕将压缩到英国家庭的预算。
在回答另一个附加问题的33名分析师中，有24人表示担心消费者支出正在放缓，有六人表示对此非常担心。只有三人称并不担心。
“虽然薪资增长至少有所加速似乎在预料之中，但我们认为名义薪资增长将不会像通胀上升那么快，这意味着实质收入增长将可能相当受抑，”凯投宏观(Capital Economics)的Ruth Gregory表示。
“有越来越多的迹象表明，公投后的消费者支出力道正在减弱。”
调查显示，英国今年国内生产总值(GDP)料将增长1.6%，明年料仅增长1.2%。今年第一季GDP料增长0.4%，剩余三个季度增长率则只有0.2-0.3%。
受访的60名分析师全部预计，英国央行不会在3月16日会议上对政策做出任何调整，并且绝大多数预计至少到2019年都不会调整利率，尽管通胀率超出央行的2%目标水平。
仅有几位认为央行将微调量化宽松措施。
“在政治不确定性升高之际，英国央行将不大可能收紧货币政策。我们认为，经济增长放缓和/或失业率上升才会让放宽政策再次变得有可能，”丹麦丹斯克银行的Mikel Milhoj称。(完)
(编译 汪红英/王兴亚；审校 李婷仪)
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