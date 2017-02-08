调查：一旦退欧谈判启动 英镑将再次下滑

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦2月7日 - 周二公布的路透调查结果显示，当英国正式启动退欧谈判时，过去几周英镑的相对涨势将会结束；而如果谈判不顺利，英镑跌幅可能会很大。
自从英国6月公投意外决定退欧以来，英镑兑美元已累计下滑超过15%，周二报在1.237美元。但英国经济表现却比原先的预期要好得多。
调查显示，英镑兑欧元也将遭殃，尽管欧元区本身也可能会面临阻力。
过去一周路透对逾60名汇市分析师的调查显示，一个月、三个月和一年后的英镑兑美元汇率预估分别为1.23美元、1.21美元和1.21美元。
这些预测中值略强于上月调查。但仍有人预测，英镑兑美元在一年后会跌破1.10。
只有大约三分之一的受访者预测英镑兑美元会升至1.27，甚至更高。没有受访者预测，英镑兑美元会接近公投前所见的1.48水位。
英国首相特雷莎·梅计划在3月底前触发里斯本条约第50条款，启动为期两年的退欧倒计时。许多受访者预期，英国同欧盟的谈判会很艰难。
因此，对一个额外问题作出回答的策略师中有三分之二称，他们对接下来三个月英镑汇率的预测，更有可能是太高而非太低。
“如果退欧谈判失控，以及/或者经济开始大幅放缓，则可能导致英镑明显下跌，”Investec的Chris Hare称。
Hare是调查中对英镑最乐观的预测者，称英镑兑美元在一年后会达到1.35。
英镑兑欧元也是苦苦挣扎，但欧元区今年亦有自身的烦恼。德国、法国、意大利和荷兰将举行全国选举，反对欧元的政党有可能斩获颇丰甚至上台执政。
英镑兑欧元在一个月及三个月后的汇率料将在0.860，一年后料将在0.869。英镑兑欧元周二交投在0.862左右。有两名分析师预测，英镑兑欧元在未来一年将达到平价。(完)
(编译 王颖/侯雪苹；审校 徐文焰)
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