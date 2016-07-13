调查：英国股市富时100指数到年底料跌7% 因退欧引发经济担忧

路透伦敦7月12日 - 一项路透调查显示，英国蓝筹股指数--富时100指数(FTSE 100)到今年年底将下跌7%，因英国上月公投决定退欧引发了对于英国经济健康状况的担忧。

另一项路透调查显示，同期欧洲股市料将仅下滑2%。

路透在过去一周对26名交易商、基金经理及策略师进行的调查的预估中值为，富时100指数.FTSE到2016年年底时将为6,200点，低于4月调查预估的6,350点。

最新预估较该指数周一收盘位6,682.86点低7%。调查显示，到2017年中期，该指数将只能收复部分失地，反弹至6,300点。

“市场已从低点反弹，但鉴于整个地区受政治和经济问题困扰，预计股市将下滑，因投资者转向避险资产，”Securequity交易员Jawaid Afsar说。

“在年底前，所有风险资产都将失宠。”

高盛、巴克莱、瑞士信贷等数家银行已然预测，英国经济将在今年下半年或2017年初时温和衰退。

英国内政部大臣特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将成为英国首相，肩负起领导国家退出欧盟的使命[nL4S19Y207]。这帮助降低英国政治前景的不确定性。

尽管如此，但分析师仍建议保持谨慎，并称未来几个季度与英国脱欧相关的谈判，可能加剧英国与欧盟其它国家的紧张关系。

“英国将在痛楚的迈向退欧的政治过渡中挣扎，”Anthilia Capital首席投资官Andrea Cuturi称。(完)