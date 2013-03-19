调查：分析师认为英国预算中应调整支出

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透伦敦3月18日 - 接受路透调查的分析师表示，英国财政大臣欧思邦应在周三的预算案中采取更多行动来刺激投资，但他们在欧思邦是否应当进一步举债以重振经济上意见分歧。
历经三年经济几无成长且减赤进展慢于计划之后，欧思邦正竭力维护节支政策。
他和英国首相卡梅伦已排除改变政策立场的可能性。
过去一周受访的二十几名市场分析师中，多数表示欧思邦应在预算案中采取更多行动来促进经济增长。但在政府是否应该进一步举债以实现这一目标方面，分析师的观点不一。
欧思邦是否应该放松节支力度协助经济成长，分析师看法分歧：13名反对，11名赞同。
23名受访者中有18名表示，他应该调整现有计划并削减当前支出，将更多资金转至资本支出。其余5名受访者不同意这种观点。
伦敦天达(Investec)首席分析师Philip Shaw称，“欧思邦的职责不仅仅是削减赤字，而是让经济回到可持续性的复苏轨道上。”
他认为，较好的方法是向约占英国私营经济一半的中小企业提供更多信贷。
那些认为欧思邦应该放松节支力度的受访者表示，过去几年经济停滞足以证明策略需要作出改变。
“英国经济疲弱，需要某种形式的财政放松，尤其是当货币政策似乎不是特别有效的时候，”Capital Economics首席英国分析师Vicky Redwood称。
“财政大臣在2010年引入节支计划是正确的，这让金融市场确信英国致力于削减赤字。但我认为主要风险已转变为经济否能开始再次复苏。”
Redwood认为，进一步举债以用于支应刺激举措，或许会随着经济的不断增长而从税收中完全自行偿付债务。(完)
(编译 王翔琼; 审校 张明钧)
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