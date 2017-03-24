调查：美国债市前景与股市乐观情绪相左

路透3月23日 - 路透对顶级固定收益策略师的调查显示，美国公债收益率今年料将上升，但涨幅不会像很多人目前料想的那么大。这些策略师似乎对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年能否再升息几次持怀疑态度。

调查显示，对主权债市场影响最大的仍将是以美联储为首的央行，而非财政部及其借款计划。美联储本月使市场做好准备，并适时采取了升息举措。

而近几个月推动美国股市刷新日线新高的因素是：投资者寄望于特朗普政府通过共和党领导的国会，成功推行放松金融监管和全面减税的计划。

这就是所谓的“特朗普再通胀”交易。

但债券策略师总体上似乎仍不太担心全球通胀，尽管自年初以来通胀挂钩债券的需求上升。

这些预测者大多认为，美联储最近在利率方面的积极行动不大可能演变为激进的紧缩周期。他们去年对10年期美债收益率现在水平的整体预期几乎分毫不差。

“市场对特朗普计划的影响过于乐观，”荷兰合作银行的Elwin de Groot表示。“其实我们认为，他的计划、尤其是贸易计划损及全球经济增长的可能性更大。”

这一结论总体上与全球基金经理的想法一致，他们建议的投资组合配置依然保守，仍包括大量债券，尽管收益率处于历史低位，甚至处于负值。

一小部分固定收益分析师自金融危机以来一直预计收益率将在较长时间内保持在较低水平，他们仍认为，明年这个时候收益率比现在还要低。

而根据路透对100多位分析师的调查的广泛预期，以及利率期货价格情况，美联储今年将再升息两次，2018年也将有更多升息举措。(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/cb-polls?RIC=USFOMC%3DECI poll data)

最新路透调查的中值是，一年之后美国10年期公债收益率为2.90%，最高预估值为3.5%。(reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/mm-bondyield-polls?s=6J&st=G poll data)

荷兰合作银行预计到2018年3月底前，美国10年期公债收益率在2%，比目前水平低逾40个基点。汇丰控股的预测更加激进，预计会跌80个基点至1.60%。

“应该小心不要过度解读改善的同步性，”汇丰控股首席全球经济学家Janet Henry指出。

“世界各地同时发现，解决经济成长停滞的万能药，就是忽略结构性成长制约并简单任由动物精神主导，这是不可能的。”

最近路透调查中，策略师认为央行采取政策行动，机构投资者跟进，可能是未来三个月推动主权公债收益率的两大最主要因素。

多年来，债券分析师和经济学家一直预测收益率升高，因预期央行的刺激政策将带来通胀，但这种通胀预期至今未能实现。

只有在过去一年，预测债券收益率上升算是对了。

由于英国央行考虑最终升息，日本和欧洲央行也打算脱离超宽松刺激政策，欧元区、英国和日本指标债券收益率也料将随美国公债而攀升。

“真正的问题在于...实质收益率受到特朗普通货再膨胀与央行(量化宽松)政策撤出的影响有多大？”德意志银行外汇业务全球主管鲁斯金说。

“很可能实质收益率是随着特朗普再通胀交易开始上升的，但已缓缓发展到这样一种境地，(欧元区和日本的)政策正在对全球实质收益率产生更大的影响。不过，即便...量化宽松政策的退出成为焦点，也部分是因为全球经济的形势变得更好了，包括这两个经济体的趋势在内。”(完)