调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径

路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。

在6月19-22日的最新路透调查中，超过60位债券交易商及研究机构的分析师受访，调查结果预测，未来一年美债收益率升势最多只会符合美联储目前计划的升息路径。

自上次调查后，美联储已于本月再度升息一次。但随着通胀预期走低，市场对于最快9月再度升息的预期已经下滑。

美国公债收益率曲线已趋平，并未出现在通胀上升时收益率曲线陡化的正常现象。在目前的经济周期阶段，若收益率曲线趋平，通常被金融市场视为预示后续可能遭遇问题。

但全球股市仍一片强劲。

尽管调查预测两年期/10年期公债利差较三个月前的水平不会有太大变化，但五年期/30年期公债利差处于近10年也即当年金融危机加速以来的最窄水平。

而且经济数据持续不及分析师预期已经有一段时间了，鲜有迹象表明美国经济将能够超越2%左右稳步趋势增长的迹象。

另外许多分析师都下调了对于特朗普政府大规模减税能在国会获批的预期，而对于美联储加息之路应考虑停一下的呼声也愈发响亮。

“美联储在6月加息，并且继续暗示未来会进一步加息，这肯定是有一些政策错误，”摩根士丹利利率策略全球主管Matthew Hornbach在一份报告中写道。

“但我们认为，还不仅仅是如此。在美国数据走疲的背景下，相较于其它发达国家的10年期公债，美国10年期公债收益率看起来很有吸引力，并且还会继续如此。”

对美债的自然买需可能使收益率上涨受到抑制，尤其是在股市从纪录高点回落的情况下。

对公债收益率的平均预期，尤其是英债，较三个月前下滑。这暗示英镑大跌带来的输入性通胀不能持续下去。

英国公投退欧一年之后，经济前景已经变得暗淡，物价上涨比薪资增长更快，居民购买力受到挤压。

但如果直接问的话，固定收益策略师群体的看法也不一致，有人维持公债收益率低迷的预估不变，另一些人坚持他们自己对于美联储政策路径的评估。

多数回答附加问卷的受访者表示，他们相信美联储将大体执行自己的升息计划，认为美联储最新的通胀前景预估说得过去。

总而言之，这些回答暗示，风险并不是通胀预期已经飞涨、美联储需要采取行动，而是美联储(在政策行动方面)将被迫更加渐进。

“如果他们行动过快，其结果就是市场将采取更加偏空的看法，”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin De Groot称。

最新路透调查中值为，美国10年期公债收益率一年后料在2.90%，与3月调查给出的预估一致。

分析师对一年后美债收益率的估计，与2014年12月时的预估类似，当时美联储刚刚开始要缩减量化宽松计划。

此后，美联储结束了量化宽松，并且已经上调联邦基金利率100个基点。

10年期美债与可比德债之间的收益率差在预估期间料大致持稳于210个基点左右。

这反映出全球最大两家央行的政策路径依然分化--一家收紧政策而另一家每月购买大量债券--并且暗示短期内两者都不会改变。(完)