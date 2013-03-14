调查：美国削减支出料阻碍就业复苏

路透3月13日 - 路透调查显示，美国削减850亿美元联邦支出将拖累经济增长，并阻碍失业率稳步下滑。预计今年美国经济增速较为平缓。

之前美国议员未能就如何减赤达成共识，导致“自动减支”计划自3月初开始生效，因此美国联邦储备理事会(美联储,FED)的月度购债行动料比原先预期实施更久。

路透最新月度调查显示，美联储购债行动预计至少会持续到2014年第一季，原先预期为今年第四季。上周五对初级交易商的调查结果亦为明年第一季。

尽管楼市展现出全面复苏的可靠迹象，且上周公布的非农就业数据优于预期，但许多预测者对联邦支出削减措施看法悲观。

“2月就业报告也像最近很多数据一样优于预期，”美银美林全球经济分析师Ethan Harris在研究报告中称，“但是，自动减支让这股势头面临受阻风险。我们预计随着4、5月份开始自动减支相关的裁员，就业增幅将降至10万以下。”

对美国经济是否将展开富有活力且可自行维系的复苏，分析师看法不一。

在2月和3月接受调查的63位分析师中，21位调降今年经济增长预估，18位上调，24位保持不变。

目前的普遍预期是今年美国经济将增长1.8%，上次调查预估为1.9%。分析师认为，若不是自动减支，今年本可能多增长0.5个百分点。

分析师预计今年第一季经济增长2%。

但此次调查还显示，美联储结束购债举措的时间与可能考虑加息的时间，至少会相差一年。

最新的普遍预期是，2015年下半年以前失业率不会降至6.5%以下。

调查显示，若没有自动减支，今年失业率还可能多降0.2个百分点。

“即便假设未来数月经济会持续获得动能，就业人口会持续增长，劳动力市场的紧张状况也只会非常渐进地得以缓解，”DZ Bank经济研究主管Michael Holstein在报告中写道。

第一季就业增幅预计为平均每月17.5万个，第二季和第三季预计月均分别为15万和17万个。(完)

(编译 程琳; 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。