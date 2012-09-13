分析师预计美联储或最早周四推QE3

路透纽约9月12日电---路透调查显示,美国联邦储备委员会(Fed,美联储)最早在周四采取行动刺激美国经济的机率正在增加.当前美国经济步履维艰,就业市场表现低迷,财政政策也面临不确定性.

分析师将第三季经济增长预估调降至1.7%,同时将美联储推出新一轮公债购买计划的可能性由8月调查时的60%提高到65%.

调查显示,美联储最早可能在周四为期两天的政策会议结束时宣布推出宽松举措.51位分析师认为美联储推出新一轮量化宽松的机率超过50%,其中有39位预计联储将在本周采取行动.

另外10位认为联储将在年底前采取行动,还有两位没有预测时间.量化宽松旨在压低借款成本并提振经济,美联储通过前两轮量化宽松已经购买2.3万亿美元资产.

分析师认为,美联储可能采取行动抵消经济复苏面临的若干阻力因素,其中包括全球增长放缓的前景、欧元区债务危机、以及美国明年年初生效的一系列增税和削减支出政策.

"我们认为美国经济复苏仍然温和且乏善可陈,间或有这些疲软期,因为我们的民营部门对当前全球环境的变化非常敏感,"巴克莱资本资深美国分析师Michael Gapen表示.

分析师预估中值显示,美联储新计划规模料为5,000亿美元.不过部分分析师认为美联储可能宣布一项不限规模的计划,使其能根据经济形势变化做出调整.

分析师对第三季美国经济增幅的预估,由8月调查时的1.8%下调至1.7%,如果成真,将是2010年12月以来最缓慢的增幅.

不过今年第四季的经济状况可能会稍好些,预计增长率为2.0%.

受访分析师预计,明年年初美国经济增长率将放慢至1.7%,2013年的平均增长率仅为2.0%.

"由於(经济)增长不是很快,我们将更容易受到负面消息的冲击,"Raymond James首席经济学家Scott Brown表示.

就业市场前景悲观,分析师预计第三季美国将平均增加12.1万个就业岗位,低於稍早预估的13.5万个.第四季就业增长也由先前预估的15万个下调至13.5万个.

温和的通胀预期料可给予美联储更多的回旋余地.分析师维持消费者物价指数(CPI)预估不变,认为今年和明年都将上升2.0%.

剔除食品和汽油等项目的核心通胀率今年料持稳在2.2%,明年料为1.9%.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻/李婷仪/白云

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