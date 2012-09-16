美联储QE3计划总量料达6000亿美元

* 对QE3规模的估值从2,500亿至2万亿美元不等

* 许多经济分析师认为美联储在卖短买长计划之后将继续购买美国公债

路透纽约9月14日电---周五公布的路透调查预估中值显示,美国联邦储备委员会(美联储)根据周四公布的新刺激计划(即QE3)将购买共计6,000亿美元债券,而且要等到美国失业率降至7%才会停止该项计划.

调查显示,52名经济分析师对购债最终规模的预测从2,500亿至2万亿美元不等.

美联储周四宣布推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),并持续实施资产购买行动,直到在通胀受控的情况下就业形势明显改善.并将在至少2015年中之前保持利率在极低水平.

美联储将非常规购债计划直接与就业市场挂钩,BMO Capital Markets资深经济分析师Michael Gregory认为此举是"联储政策反应机制方面一个革命性的转变".他补充说,将会有"更多(量化)宽松政策出现".

此项调查中,13家初级市场交易商的预估中值认为,QE3总规模料为7,500亿美元.

美联储在此前两轮量化宽松政策中共计购买2.3万亿美元抵押支持债券和公债,希望藉此压低借贷成本.

受访者中47位回答提问的经济分析师预估中值显示,美联储要等到失业率降至7%才会考虑停止QE3计划.

一些经济分析师不愿将QE3与具体的失业率水准挂钩,称美联储会考虑就业市场的多个方面,包括就业增长率.

"伯南克在记者会上明确表示,失业率并不是唯一影响联储反应举措的就业市场指标,"RBC Capital Markets资深美国经济分析师Jacob Oubina说.

"换句话说,或许要看到劳动参与率,就业人数与人口比率和工作岗位净增长有明显改善,才能让美联储减少购债."他说.

8月失业率处在8.1%,自2009年2月以来一直高于8%.

周五调查中58位分析师有49位认为,待卖短买长(扭转操作,twist operation)刺激计划在12月结束后,美联储将进一步买进美国公债.

在扭转操作中,美联储卖出短期美国公债,并用所得资金购买长期公债,以此压低抵押贷款等长期借款的利率.

"在就业市场前景'明显'改善之前,一旦扭转操作结束,MBS和公债的购买都是有可能的.预计美联储明年将购买这两类债券,"瑞士信贷经济分析师Dana Saporta说.

58位分析师中有52位表示,QE3计划公布后其并未修改自己对美国2013年底和2014年失业率水平的预估;其余六位则做了修改.

"我们仍然相信,这项货币政策对于根本性的经济形势产生不了什么影响,"RBC的Oubina说.

六位修改失业预估的分析师中,BMO Capital Markets的分析师将2013年第四季的失业率预估从8.2%下调至7.8%.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛/王兴亚

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