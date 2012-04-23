调查称美国企业加快招聘计划

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透华盛顿4月23日电---根据周一公布的一项调查,美国企业招聘计划的实施略有加快,且报告薪资上升的企业增多,表明经济复苏的动力正在加强.
全美商业经济协会(NABE)的产业调查显示,受访企业中有39%预期未来六个月本公司和本行业的雇员人数上升,比例高於1月调查的27%.
约48%企业预期雇员人数持稳,虽低於1月时的64%,但仍突显出就业市场在2007-2009年衰退以来复苏脚步缓慢.
本次调查是在3月20日至4月10日进行.受访的55家企业和行业组织并未全部对每个调查问题给予回答.
劳动力需求的小幅上升可能令企业提高薪资.约44%的受访企业称薪资正在增长,比例高於1月时的26%.
调查还显示,63%的受访企业预期美国经济今年第四季料较上年同期成长2.1-3%.
在1月调查中,60%受访企业预计经济增长率在这一区间.(完)
--编译 郑茵
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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