调查称2012年美国玉米单产和总产量料分别创16年和八年低位

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透芝加哥8月22日电---路透对11名分析师所做的调查周三显示,2012年美国玉米单产料为每英亩121.5蒲式耳,是16年来最低,而总产量料为105亿蒲式耳,是八年低位.
分析师预期的今年玉米产量较8月初美国政府预估的低3%,比路透7月底调查分析师的预估则低6%.
调查显示,大豆单产料为每英亩36.6蒲式耳,为八年来最低,而产量料为27.13亿蒲式耳,为四年最低.大豆收割面积料为种植面积的97-1/2%,接近正常水准.
美国中西部遭受逾半个世纪来最严重乾旱的打击,到8月初都继续损害作物前景,本周Pro Farmer年度中西部巡查确认产量前景大幅降低.
美国农业部(USDA)8月作物报告显示,预计玉米收获面积8,740万英亩,约合播种面积的90.7%.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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