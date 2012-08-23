调查称2012年美国玉米单产和总产量料分别创16年和八年低位

路透芝加哥8月22日电---路透对11名分析师所做的调查周三显示,2012年美国玉米单产料为每英亩121.5蒲式耳,是16年来最低,而总产量料为105亿蒲式耳,是八年低位.

分析师预期的今年玉米产量较8月初美国政府预估的低3%,比路透7月底调查分析师的预估则低6%.

调查显示,大豆单产料为每英亩36.6蒲式耳,为八年来最低,而产量料为27.13亿蒲式耳,为四年最低.大豆收割面积料为种植面积的97-1/2%,接近正常水准.

美国中西部遭受逾半个世纪来最严重乾旱的打击,到8月初都继续损害作物前景,本周Pro Farmer年度中西部巡查确认产量前景大幅降低.

美国农业部(USDA)8月作物报告显示,预计玉米收获面积8,740万英亩,约合播种面积的90.7%.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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