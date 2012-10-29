民调：奥巴马领先罗姆尼3个百分点

据路透/益普索周日发布的每日跟踪民调显示，现任美国总统奥巴马较共和党候选人罗姆尼的领先优势有所扩大。在有可能投票的选民中，奥巴马支持率为49%，而罗姆尼则为46%，奥巴马的支持率较周六上涨1个百分点。15%的登记选民表示仍有可能改变主意。路透