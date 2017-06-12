美联储若升息 中国可能小幅上调货币市场利率--交易商

路透上海6月12日 - 据一项路透调查显示，中国金融市场略占多数的交易商认为，本周若美国联邦储备委员会(美联储/FED)如市场普遍预期决定加息，中国央行可能小幅上调货币市场短期利率。

3月中旬，在美联储上调隔夜借款利率数小时之后，中国央行出其不意上调了中期和短期银行间利率。

此举引发一些分析师猜测，中国央行意在与美联储行动“同步”，以减轻人民币兑美元的持续贬值压力并抑制资本外流。

这也符合中国应对债务爆发性上升所带来风险的承诺。

10位接受路透访问的中国货币、外汇及债券市场交易商中，有六位认为如果美联储升息，中国也会跟进。

但这些交易商认为，中国上调利率的幅度将温和得多，而且可能将局限于公开市场操作(OMO)利率。

他们预计中国不会上调指标贷款利率。该利率已有近两年时间维持不变。

路透对100名分析师的调查显示，美联储在6月13-14日会议上肯定会升息25个基点。

中国央行今年稍早的几次利率上调，幅度多为10个基点，交易商预计本周如果有任何行动，幅度应该也会差不多。(完)