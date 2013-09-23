调查：美联储料于12月开始缩减购债

图为纽交所内的交易员在观看美联储主席伯南克在会后召开的记者会。 REUTERS/Brendan McDermid

* 美联储料在12月开始缩减购债规模

* 在以往的路透调查中，对美联储的批评意见很少见

* 预计美联储最初缩减150亿美元

路透伦敦9月20日 - 路透调查的大部分分析师认为，在周三意外决定暂不缩减每月850亿美元的购债措施之前的几个月里，美国联邦储备委员会(美联储/FED)未能明确传达其政策意向。

自美联储主席伯南克5月时暗示，美联储将在今年稍晚放缓刺激政策的步伐以来，在最近连续十多次的路透调查中，投资者和分析师都押注美联储会在本周缩减政策。

自周四以来进行的最新调查显示，美联储将于12月缩减购债规模。

48名主要国际银行、研究机构和行业组织的分析师当中，有33名认为，预估者严重错判，显然说明美联储在过去几个月传递的信息“不明确”。

其余15名分析师则称美联储传达得很清楚，其中有五位准确预测到美联储本月会维持购债计划不变。

多数分析师批评一家大型央行实属罕见。自2008年爆发全球金融危机以来，路透调查显示受访者一直高度评价各国央行在政策方面的表现。

尽管目前明显多数认为美联储将于12月开始缩减购债，但是近期美联储的沟通引发的困惑，意味着12月也未必就是定论。

“12月--天晓得？我觉得他们已经失去了市场的信任，即使他们进行沟通，市场也肯定会怀疑，”富国银行(Wells Fargo)资深分析师Sam Bullard表示。

“根据未来三个月(经济的)可能表现，(缩减购债)也有可能推迟到明年，”Bullard补充道。

部分受访者的批评意见更为尖锐。其中一位将美联储近期的政策沟通描述为“埋在了一堆马粪下面”。

美联储网站称，清晰的沟通“对于央行业务一直都很重要，在当前经济需要进一步政策刺激的情况下尤其重要。”

周三，美联储在解释暂不缩减购债规模的原因时称，经济还面临着紧缩的财政政策以及抵押贷款利率上涨的压力。

**谁是老板**

据称，美联储主席伯南克即将卸任是其此次沟通失误的一个原因。

“这是一个尴尬期，美联储领导层很难发出强有力的声明。贝南克处于跛鸭状态，似乎表现低调，”美银美林Global Research全球分析师Ethan Harris在一份报告中指出。

贝南克周三拒绝承诺今年缩减购债，而是强调该计划“不是预设路线”。6月时他曾表示，美联储料年底前缩减购债。

美联储副主席叶伦是接任贝南克的首选人物。

42位分析师表示，美联储将在12月缩减购债，这是决策层遵守贝南克稍早指引的最后机会，11位认为会在明年初。

“今年美联储还要召开两次政策会议，分别在10月29-30日和12月17-18日。第二次会议将召开记者会，开始缩减购债更合适，”Rabobank资深美国策略师Philip Marey表示。

尽管美联储官员已指出不能排除10月缩减刺激的可能性，但Marey称，他们或许会等到12月再行动，届时国会有关债务上限的又一轮政治之争也会有了结果。

只有六位分析师认为，下月会缩减购债，1位预期在11月，还有一位预计在2014年第二季。

调查表明，美联储开始时缩减购债规模为150亿美元，其中公债和抵押贷款支持证券分别为100亿和50亿。

分析师还提高对美联储第三轮量化宽松总规模的预估至超过1.4万亿美元，周三美联储会议前的预估为1.3万亿。(完)

(编译 王翔琼/朱晓军/李爽 审校 张涛)

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