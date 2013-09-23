调查：美联储料于12月开始缩减购债

焦点：美国官员称特朗普考虑签发行政令调查贸易行为 或带来额外关税
路透华盛顿4月10日 - 特朗普政府的一位官员对路透表示，总统特朗普正在考虑签发一项启动贸易调查的行政令，这或将导致对某些产品类别追加关税。
* 美联储料在12月开始缩减购债规模
* 在以往的路透调查中，对美联储的批评意见很少见
* 预计美联储最初缩减150亿美元
路透伦敦9月20日 - 路透调查的大部分分析师认为，在周三意外决定暂不缩减每月850亿美元的购债措施之前的几个月里，美国联邦储备委员会(美联储/FED)未能明确传达其政策意向。
自美联储主席伯南克5月时暗示，美联储将在今年稍晚放缓刺激政策的步伐以来，在最近连续十多次的路透调查中，投资者和分析师都押注美联储会在本周缩减政策。
自周四以来进行的最新调查显示，美联储将于12月缩减购债规模。
48名主要国际银行、研究机构和行业组织的分析师当中，有33名认为，预估者严重错判，显然说明美联储在过去几个月传递的信息“不明确”。
其余15名分析师则称美联储传达得很清楚，其中有五位准确预测到美联储本月会维持购债计划不变。
多数分析师批评一家大型央行实属罕见。自2008年爆发全球金融危机以来，路透调查显示受访者一直高度评价各国央行在政策方面的表现。
尽管目前明显多数认为美联储将于12月开始缩减购债，但是近期美联储的沟通引发的困惑，意味着12月也未必就是定论。
“12月--天晓得？我觉得他们已经失去了市场的信任，即使他们进行沟通，市场也肯定会怀疑，”富国银行(Wells Fargo)资深分析师Sam Bullard表示。
“根据未来三个月(经济的)可能表现，(缩减购债)也有可能推迟到明年，”Bullard补充道。
部分受访者的批评意见更为尖锐。其中一位将美联储近期的政策沟通描述为“埋在了一堆马粪下面”。
美联储网站称，清晰的沟通“对于央行业务一直都很重要，在当前经济需要进一步政策刺激的情况下尤其重要。”
周三，美联储在解释暂不缩减购债规模的原因时称，经济还面临着紧缩的财政政策以及抵押贷款利率上涨的压力。
**谁是老板**
据称，美联储主席伯南克即将卸任是其此次沟通失误的一个原因。
“这是一个尴尬期，美联储领导层很难发出强有力的声明。贝南克处于跛鸭状态，似乎表现低调，”美银美林Global Research全球分析师Ethan Harris在一份报告中指出。
贝南克周三拒绝承诺今年缩减购债，而是强调该计划“不是预设路线”。6月时他曾表示，美联储料年底前缩减购债。
美联储副主席叶伦是接任贝南克的首选人物。
42位分析师表示，美联储将在12月缩减购债，这是决策层遵守贝南克稍早指引的最后机会，11位认为会在明年初。
“今年美联储还要召开两次政策会议，分别在10月29-30日和12月17-18日。第二次会议将召开记者会，开始缩减购债更合适，”Rabobank资深美国策略师Philip Marey表示。
尽管美联储官员已指出不能排除10月缩减刺激的可能性，但Marey称，他们或许会等到12月再行动，届时国会有关债务上限的又一轮政治之争也会有了结果。
只有六位分析师认为，下月会缩减购债，1位预期在11月，还有一位预计在2014年第二季。
调查表明，美联储开始时缩减购债规模为150亿美元，其中公债和抵押贷款支持证券分别为100亿和50亿。
分析师还提高对美联储第三轮量化宽松总规模的预估至超过1.4万亿美元，周三美联储会议前的预估为1.3万亿。(完)
(编译 王翔琼/朱晓军/李爽 审校 张涛)
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