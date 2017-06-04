调查：初级交易商一致预期美联储6月升息 尽管就业报告不尽人意

路透纽约6月2日 - 周五路透调查显示，华尔街初级市场交易商一致认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在两周后的会议上将升息，但美国近期出炉的经济数据好坏不一，让分析师对于美联储此后的政策行动莫衷一是。

周五稍早公布的政府报告显示，5月非农就业岗位增幅明显回落，但失业率降至16年低点，且平均时薪上升。初级交易商的分析师认为，该数据表现足以促使美联储决策者实施自去年12月以来的第三次升息；联储官员正寻求缩减货币刺激举措。

“整体来看，该报告说明就业市场继续紧缩，这应会有助于坚定美联储在6月升息的决心，”野村证券国际的资深分析师Mark Doms表示。野村证券国际是直接与美联储进行业务往来的23家初级交易商之一。

周五受访的18家初级交易商均预期，美联储在6月13-14日会议上，将把隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。

至于在此之后的政策行动，10家初级交易商预期美联储将在9月会议上升息至1.25-1.50%，另有六家认为将在12月升息。

交易商对于美联储在6月后将何时升息的看法不一，不仅是因为就业市场状况喜忧参半，还是由于通胀疲软且汽车销售令人失望。

周二发布的政府数据显示，美国4月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增幅放缓至1.5%，为2015年12月以来的最小按年升幅，且低于美联储2%的目标水准。该指数是美联储青睐的通胀指标。

周四出炉的行业数据显示，美国5月汽车销量年率连续第三个月低于1,700万辆。

所有受访的初级交易商都预期，美联储将在年底前宣布缩表计划，减少对公债和抵押贷款支持债券的再投资。

18家初级市场交易商中的六家认为，美联储可能在9月会议上详细说明缩表计划，其余则认为要等到12月。

初级交易商对于联储即将升息的看法，也得到了债券市场交易员的赞同。

利率期货周五走势暗示，交易员预期美联储在6月会议上升息的可能性为96%，而9月再次升息的机率仅为四分之一。12月升息机率约为五成。

“我们将在6月迎来升息。之后将会如何就完全看数据表现了，”Cantor Fitzgerald利率交易主管Brian Edmonds称。

美国就业市场劳动力构成互动图表：tmsnrt.rs/2drc2A2

美国就业参与率互动图表：tmsnrt.rs/2drf1IJ

美国各行业就业岗位变动互动图表：tmsnrt.rs/2drejuZ

非农就业报告中八个分项指标互动图表：tmsnrt.rs/1jDeEdW

美联储鸽派与鹰派官员立场图表：here (完)