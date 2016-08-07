调查：非农就业数据强劲 有更多华尔街银行预期今年美国将升息

路透纽约8月5日 - 周五的路透调查显示，在7月就业数据表现强劲，显示经济继上半年表现疲弱，但下半年有望温和回暖之后，有更多华尔街大型银行预期美联储将在2016年升息。

21家直接与美联储有业务往来的初级市场交易商或公司中，有13家认为美联储将在今年底之前将指标利率上调25个基点。

7月8日调查中的受访15家初级交易商中有8家持这个观点。

受访的三家银行称，美联储将9月20-21日会议上升息，这与一个月前的情况略有变化，当时没有一家银行认为美联储会在9月升息。

“12月肯定有戏，”纽约Cantor Fitzgerald的美债策略师Justin Lederer说。该公司是23家初级市场交易商中的一家。

美国政府公布的7月非农就业岗位连续第二个月高于预期，增加25.5万个，薪资稳步增长了0.3%。

该数据重燃对美国经济有望在下半年增长近3%的憧憬，上半年仅增长1%。

不过，对英国退欧的忧虑犹存，能源市场重拾疲势，都有可能令美联储不会在去年12月进行近十年来的首次升息之后再次升息。

“现在看来，再次升息变得比就业数据公布前更加有可能了，但远远谈不上一定会升，”Jefferies & Co的货币市场策略师Tom Simons说。

13家受访银行的预估中值显示，美联储在12月会议上升息的机率为50%。

初级市场交易商在7月8日调查中认为美国经济在未来12个月出现衰退的机率为20%，尽管7月就业报告鼓舞人心，但并没有降低这一机率。与此同时，对于11月8日美国大选是否会导致美联储决策者推迟升息，受访者对此的看法存在分歧。

美国大选相关图表：tmsnrt.rs/1QHZulM

英国退欧相关图表：tmsnrt.rs/28RXLIE

(完)