调查：美联储实施QE3的机率为32%

路透纽约5月4日电---周五公布的路透调查显示,华尔街多数大型企业的经济分析师仍然认为,美国联邦储备理事会(美联储)有约三分之一的机率推出新一轮大规模货币刺激政策,以提振经济.

14家初级交易商的预测中值显示,美联储最终推出第三轮量化宽松(QE3)的机率为32%.

该调查在周五进行,此前政府公布美国4月就业增长低於预期,令外界担心经济复苏乏力.失业率略降至三年低点8.1%,但这只是因为找工作的人数下降.

"今天的(非农就业)报告对政策前景影响不大.就业仍然温和增长,失业率下降,我认为这将使美联储按兵不动,"巴克莱资本驻纽约首席经济分析师Dean Maki称.

4月25日对13家初级交易商进行的类似调查的预测中值显示,第三轮量化宽松的机率为30%.

"我们认为今日的数据让美联储原地不动--若4月出现新趋势,美联储可能提供更多激励,不过今天的数据本身不会导致很快放松,"纽约瑞士信贷的经济分析师Dana Saporta称.

若美联储真的采取第三轮量化宽松计划,交易商预期他们不会等太长时间.11家回应调查的初级交易商全数认为该计划会在今年展开,其中三家交易商预计在6月开始.

13家交易商中有九家预计央行在第三轮量化宽松计划中,既购买抵押支持证券(MBS),又购买公债.四家交易商预计美联储将只购买MBS.

周五的调查发现,14家交易商中,有七家预计美联储将在2014年下半年升息,五家预计升息时间更早,两家认为在2014年以後.

美联储表示有意将低利率维持到至少2014年年末.

美联储料会等更长时间之後再通过出售两轮量化宽松中购买的资产,收缩资产负债表.

11家初级交易商预计美联储将在2014年之後出售资产,三家预计在2014年内开始.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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