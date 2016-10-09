调查：华尔街在就业报告公布后预期美联储年底升息

路透纽约10月7日 - 据周五的路透调查，美国9月就业报告稳健，增强了华尔街主要投行对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前升息的预期。

做出回复的15家华尔街初级交易商中，有14家预期美联储在12月会议上升息。华尔街初级交易商是可与美联储直接进行业务往来的银行。

在9月2日继8月就业报告公布后进行的类似调查中，14家初级交易商中有13家做出上述预期。

“它符合美联储先前的预期，使他们保持在12月升息的轨道上，”德意志银行驻纽约的分析师Brett Ryan在谈到9月就业报告时表示。

在12月过后，15名分析师中有10名预测2017年至少升息两次。9月2日调查时，12名分析师中九名持此看法。

虽然一些美联储官员说11月1-2日政策会议升息也不无可能，但做出回覆的15家初级交易商的分析师中，有部分分析师淡化了美国总统大选竞争激烈之际采取行动的可能性。美国总统大选投票日为11月8日。

“我无法想像他们会让自己卷入政治纷争，”法国兴业银行驻纽约的资深美国分析师Omair Sharif表示。

分析师的预估中值显示，11月会议上升息的可能性为12.5%，略低于上次调查时给出的15.0%。

就业市场虽然并非异常强劲，但显示出韧性，尽管企业投资支出疲弱，且海外对美国产品与服务的需求不振。

美国上月新增就业岗位15.6万个，少于8月修正后的16.7万，也低于路透调查的分析师预测的17.5万个。

分析师表示，但最新就业报告的其它方面暗示就业市场改善。

失业率微升至5.0%，因为寻找工作的美国人增加。9月平均工时与时薪亦增长。

一些美联储官员本周表示，就业市场不断改善，加之通胀率向2%目标上升的迹象，将支持再度升息。

“我们在两项职责方面都取得了进展，”克利夫兰联储总裁梅斯特周五对记者表示。她说升息的理由“已经增强”。

联邦基金利率期货等基于市场的预测工具显示，交易商认为11月会议升息的可能性不到10%。

利率期货暗示，交易商预期美联储在12月13-14日会议升息25基点的可能性约为70%。(完)