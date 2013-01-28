调查: 美国府会预算之争导致企业收缩其扩张及招聘计划

资料图片：2012年5月，在纽约召开的一场招聘会上，求职者和招聘人员在交谈。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透1月25日 - 绝大多数分析师称,美国预算争端直接导致了美国企业收缩其扩张和招聘计划,这再次表明,在预算争端结束前,经济复苏将起伏不定.

路透周五公布对76名分析师的调查访问结果显示,对于白宫和国会在未来两个月内是否将就大规模减支举措达成协议,认为能达成与达不成的分析师几乎各占一半.

虽然共和党掌控的众议院周三通过一项议案,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,但他们和总统奥巴马还要在预算改革问题上纠缠数月.

过去两日进行的调查显示,多数分析师认为,过去几个月的政治僵局冲击到了美国企业的投资和员工招聘计划.

汇丰首席美国分析师Kevin Logan表示,预算政策的不确定性今年可能持续存在,甚至会持续到2014年.

"除非这个问题得到解决,否则恐将给企业计划和资本支出的潜在回报增添风险."

51名分析师称,政治僵局已在一定程度上令企业雇员和扩张计划受到延误,八名分析师则认为在很大程度上如此.其余17名分析师称这个程度很小或并无影响.

先前的一项路透调查显示,2013年美国经济成长料将放慢至约2.0%,去年成长率估计为2.3%.

虽然这仍然比欧洲要来得好,不过却仍不足以产生许多新增工作岗位.

对于政坛能否达成协议大幅删减支出,分析师看法分歧:38位分析师认为不会,36位分析师认为会.

"我有信心在预算协议中,可以达成协议做出大幅减支,而且也有可能纳入税负及优惠福利计划的改革,"全美制造业协会(NAM)首席分析师Chad Moutray说.

两大评级机构惠誉和穆迪虽仍然维持美国AAA顶级信评,但他们在过去数周中已发出警告,称美国立法者若不通过可靠方案来降低预算赤字,那么美国将面临降评之虞.

大多数分析师--75位中有53位--认为美国遭降评的话,并不会导致美国借贷成本升高.(完)

(编译 王翔琼/李婷仪; 审校 程琳/艾茂林)

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