调查：美国财政僵局不足为忧 分析师看好美股前景

路透纽约10月9日 - 路透调查显示，华盛顿的预算和债务之争将不会改变美国股市长期走势，指标标普500指数今年最终将上涨21%。

美国股市在过去三周承压，因国会调高16.7万亿美元联邦借贷上限的期限将至。

随着期限临近，市场料将出现更多波动性，而且一旦美国信用评级遭下调，股市可能下滑。

“今年以来，面对众多宏观层面问题，股市表现已经好得难以置信，”BNY Mellon Wealth Management驻纽约首席投资官Leo Grohowski表示，“若要再看高一线，股市当前水平本身就足以形成阻碍。”

不过，策略分析师预计股市将能够承受这场风暴，一旦美国政府达成解决方案，股市下跌将是买入机会。

路透上周对43位策略师的调查显示，标普500指数.SPX.INX.今年年底有望收在1,725点。这一点位较周二收盘高4.2%。

该指数明年年底料升至1,845点，较今年的1,725点温和上涨7%。此外，调查显示，道琼工业指数.DJI2013年和2014年料将分别收在15,500和16,500点。

很多投资者担心政府停摆将损及消费者支出，并威胁到美国经济的脆弱复苏，尤其是在预算和提高债务上限两大问题纠缠不清之际。

今年以来，股市一路走高，标普500指数和道琼工业指数均不断创出新高。但如果经济增长低迷导致公司财报欠佳，股市这一走势也将存疑。(完)

(编译 朱晓军；审校 屈桂娟)

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