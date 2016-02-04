调查：美元仍将享有利差优势 但未来一年料仅小幅升值

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透2月3日 - 路透调查结果显示，尽管多数央行因为源于中国的全球经济忧虑而倾向于放宽政策，但美元兑主要货币在未来一年料仅小幅走强。
对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)什么时候才会再度升息，市场的疑问也在升温。目前多数外汇策略师认为，最有可能促其调整预估的因素是：进一步证据表明全球经济放缓的形势恶化。
“由于利差原因，美元可能还会有一些升值，但充其量也就是温和上涨而已，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley说。
“这些预测考虑的前景是，情况出现相当糟糕的转变，或者至少今年这样黯淡的局面会延续下去。”
多数央行似乎已在准备面对更糟糕的消息。
日本央行上周震惊市场，将存款利率调降至零水准之下，对金融机构存放在央行的准备金收费；此前欧洲央行等其它央行已经采取了同样的做法。
调查中占微弱多数的受访者认为，日本央行将存款利率定在负0.1%，将会让走势已经相对较弱的日圆在全年继续承压。日本央行明确表示，如有必要将再度降息。
然而在另一方面，日圆素来在市况动荡时被作为避险货币，这意味着如果全球股市年初以来那种抛售继续下去，日圆也很容易走强。
“实行负利率，只是很小的一步...但这样做实际上是暗示，日本央行不乐见日圆在过去两个月那样的升势，”RBC外汇策略主管Adam Cole说。
“尽管日本央行能够弱化避险意愿对于日圆的影响，但我认为他们无法彻底打破这种关联。”
日圆兑美元周三报119.3日圆，分析师预测三个月后将走软至123.0，六个月后处在同一水平，一年后跌至125.0日圆。这些预估较一个月前仅有小幅调整。
欧元/美元目前报1.09美元，三个月后料下滑至1.06，六个月和一年后分别为1.05和1.04。
和日本央行一样，欧洲央行也在大量购买资产并实行负存款利率。欧洲央行下月料将进一步降息，经济分析师认为其扩大月度购债规模的可能性亦有50%。
衡量美元兑由六种主要货币组成的货币篮子的汇率指标--美元指数.DXY周三报98.65，预计到2016年底时仅上涨2.5%至101.15。欧元和日圆在美元指数中占很大比重。
金融市场目前认为，美联储今年甚至连一次升息都不会有。
对于英国央行的升息预期也已经减弱，路透调查中分析师预期升息要等到今年底，金融市场则认为2018年之前没有可能。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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