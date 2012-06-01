美国基金经理5月抛售全球股票

路透纽约5月31日电---周三公布的路透调查显示,美国基金经理人5月抛售全球股票,并追捧高质量公司债券,因忧虑欧债危机且感知到美国经济风险加剧.

路透调查在5月16日至29日间访问15家美国基金管理公司,其全球资产配置中有59.5%为股票,为逾14个月最低百分比数据,较上月66.8%明显回落.

债券因抛售股票而受益,固定收益配置为30.8%,为七个月最高,远超过4月的26.7%.投资级公司债尤为突出,从上月的29%反弹至33.9%,甚至受危机打击的欧元区配置比例都从14.6%升至15.2%.

摩根士丹利MSCI全球股指.MIWD00000PUS5月跌幅约为9%,因投资者担心希腊退出欧元区,而且美国和中国成长动能在放缓.

"市场面临着越来越大的欧盟主权债危机这一大的压力,"Ridgeworth Investments资深投资策略师Alan Gayle称.

欧元区股票吸引投资者全球股票投资组合的10.2%,较4月12.8%下滑,为过去14个月最低.分配给欧洲新兴股市的比例也大幅降低,从4月的4.4%降至1.8%.

由於市场持续忧虑美国经济或跌落"财政悬崖",明年陷入衰退,受访者的全球股票配置中,美国及加拿大股票共占65.5%,超过上月的58.6%.

业绩表现强劲且美国经济的更大韧性使得美国股市比其它地区更具吸引力,HighMark Capital Management首席投资长David Goerz表示.

5月比例降低的地区还包括除日本外亚洲地区,其股票配置从4月的7.9%降至6.6%,非洲和中东股票也从4月的1.6%降至0.8%.

日本和英国股票配置也有温和下滑.

投资级公司债需求增长约5个百分点至33.9%,但公债比例降至34.9%,为过去14个月最低百分比.其他信用形式,比如抵押贷款支持证券和通胀保值证券吸引16.6%的需求,为14个月最高.

"由於真实收益率为负数,在固定收益方面持有长期资产真的没什麽价值,"Goerz谈到债券时表示.

高收益的垃圾债吸引了14.5%的债券投资比例,较4月的15%略降.(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

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