调查：美国基金经理4月增加股票配比 因预计经济走势更强

路透4月28日 - 路透调查显示，美国基金经理4月增持股票，因全球经济终于全面复苏带来了乐观情绪，但由于大量风险依旧存在，他们还青睐债券。

BKD Wealth Advisors投资长Jeffrey Layman称，“股市前景确实较为乐观。这种情况是几年来首次出现，全球经济的各个领域都在好转，这带来了一些乐观情绪，”

对于全球经济的乐观情绪是基于主要经济体的制造业和贸易增长，但另一项路透调查显示，保护主义仍是主要威胁之一。

根据路透在4月18-28日对13名美国基金经理所做的最新调查，全球股票配比从上月的54.6升至55.4%，债券配比从34.6%略微升至35.5%。

今年初由于预计美国总统特朗普将推动再通胀政策，股市大幅上涨，但此后在美国医保改革立法失利后，股市呈拉锯走势。

“如果新政府不能兑现先前的承诺，国内财政政策问题很多并将成为近期的风险。”

“但经济和企业获利基本面强劲，暗示股市回调的幅度和历时都有限。”

尽管基金经理欢迎本周就税改发布的最新声明，但他们称，近期股市的明显波动更多是由快进快出的交易员所带动。

整体看，基金经理建议削减现金和地产持有比重，同时对诸如衍生品和大宗商品等非传统工具的配比与3月持平。

尽管地区配置显示，基金经理在法国总统大选第二轮投票前规避欧洲资产，但他们的看法更为乐观。(完)