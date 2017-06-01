调查：美国基金5月资产配置基本不变 待全球经济增长更明确迹象

路透5月31日 - 路透调查显示，美国基金经理5月维持全球资产配置基本不变，他们在等待有关全球经济增长的更明确迹象，以及美国国会是否会批准政府的政策提案。

根据路透对13位基金经理的最新月度调查，全球股票平均配比从4月的55.4%略微上升至55.6%，债券配比从35.5%略降至35.3%。

美国股票最近几周展开拉锯，因围绕美国总统特朗普的不确定性而受到抑制，市场还担心，曾经在投资者心中占据重要地位的通胀回升并非确定无疑。

“最近特朗普麻烦缠身，注意力分散，进一步打击了投资者寄望短期内税改、基建支出等政策倡议能有明显进展的期待，侵蚀掉一些在选举后兴起的动物本能和市场涨势。”RidgeWorth Investments资产配置经理Alan Gayle说。

外界普遍预期美联储6月将升息。不过，近期美国经济数据以及美联储最新的会议记录内容，冷却了一些认为政策较偏鹰派的预期。

资产管理公司5月维持对现金、房地产和另类投资的配比建议基本不变。

区域配比分项数据显示，以英镑计价资产配比下降。英国即将在6月8日进行全国选举。

最近几周，英国执政党保守党的领先幅度缩小，民调公司YouGov最新预测显示，该党赢得的席次将无法在议会成为绝对多数。这个消息在周三打击英镑下跌。(完)