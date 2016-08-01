调查：美国基金经理7月全球投资组合配比持稳

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月29日 - 美国基金经理的全球投资组合配置7月维持稳定，对股票和债券的平均建议配比不变，分别仍接近路透资产配置调查记录中的最低和最高水平。
路透对13家位于美国的全球基金调查显示，模型投资组合中全球股市配置比重维持在51.1%，债券配比仍为35.7%。对现金、房地产和另类投资建议配比也持稳。
尽管近几个月来美国经济表现稳健，但整体而言，全球的基金经理已建议将资产移入较安全标的。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。