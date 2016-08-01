调查：美国基金经理7月全球投资组合配比持稳

路透7月29日 - 美国基金经理的全球投资组合配置7月维持稳定，对股票和债券的平均建议配比不变，分别仍接近路透资产配置调查记录中的最低和最高水平。

路透对13家位于美国的全球基金调查显示，模型投资组合中全球股市配置比重维持在51.1%，债券配比仍为35.7%。对现金、房地产和另类投资建议配比也持稳。

尽管近几个月来美国经济表现稳健，但整体而言，全球的基金经理已建议将资产移入较安全标的。(完)