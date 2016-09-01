调查：8月美国基金经理增加股票投资比重 追求更高回报

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透8月31日 - 周三公布的路透调查显示，美国基金8月股票配比增至年初以来最高，因基金经理们追求更高的回报，即便目前股市接近纪录高点。
今年的多数月份里，基金的投资配比模式都维持稳定，现在追求高收益的美国基金经理增加了股票投资比重。
8月15-30日期间对13名基金经理的调查显示，在他们全球的投资分配中，股票比重占到了52.4%，为1月来最高。
8月另类投资的比重由上月的6.9%降至5.7%。对债券和地产的比重仍较上月保持稳定，维持在相对高的水平。
在股票的投资明细中，按地区看8月北美股票比重增加至64.4%，上月为64.1%。
RidgeWorth Investments资本投资主管和高级投资策略师Alan Gayle说道：“我们仍倾向于国内股市，因经济动能相对强劲，且有迹象表明未来的获利增长将是正面的。”(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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