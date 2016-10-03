调查：美国基金9月未对全球投资配比做重大调整

路透9月30日 - 路透调查发现，美国基金公司本月对其全球投资组合基准未做重大调整，因全球经济前景依然黯淡，且市场在观望美国联邦储备委员会(美联储)12月的升息。

美国基金经理人在连续三个月上调股市投资配比后，在9月调降这一领域的投资基准。

路透9月15-30日进行的调查中访问了13家基金经理，结果显示其股票投资配比基准由52.4%降至52.2%，债券投资配比基准由35.7%略为提高至35.8%。

衍生品以及大宗商品这类非传统投资的配比基准由8月时的5.7%提高至6.1%。年初时这类资产的投资配比基准仅为3.8%。

股市投资如按地区细分，北美股市的投资配比在9月持稳于64.4%，欧元区则由前月的13.8%提高至14.0%。

周四公布的经济成长和企业信心等美国经济数据好于预期，令今年升息的可能性上升。(完)