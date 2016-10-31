调查：美国基金经理基本维持全球投资配置基准不变 静待美国大选

路透10月28日 - 路透调查显示，美国基金经理人本月对全球资产配置标准没有作重大调整，静待11月美国大选以及12月美国联邦储备委员会(美联储)可能进行的升息。

本次调查于10月18-27日访问了13位基金经理人。结果显示，受访者建议将股票投资配比削减1个百分点左右，由52.2%降至51.3%，对债券的配置基准亦有小幅降低。

本次调查结果出笼，正值债券市场遭遇全面抛售，重要主权债的收益率激升至数月高位，暗示出资产管理公司在投资方面的谨慎程度。

指标10年期美国公债收益率周五攀升至略低于1.88%的五个月高点，与英国及德国公债的涨势遥相呼应。短期银行间拆借利率亦劲扬至逾七年高点。

现货金价格年内迄今上涨约20%，这是投资者转战另类投资产品的主要原因之一。

最新调查中，对衍生品及大宗商品等非传统投资品种的推荐配置比重由前月的6.1%提高至7.2%。现金和房地产持有比重也小幅上升。

“我们相信，美国经济和金融市场将能够经受住大量的考验，不会受到重大冲击，股市能够延续上升势头，当然也不会毫无反复，”RidgeWorth Capital资产配置主管Alan Gayle说。

“随着第三季财报公布并被市场消化吸收，短期内市场再次进入整理，或许直至美国大选结束，这也并不意外。”

短期内，很多事情取决于11月8日大选的结果，以及美联储是否会像多数人目前预期的那样，在12月升息。

按照地区细分，调查中受访基金经理人对北美股市的配比从64.4%降至64.1%，对英国以及除日本外亚洲市场的配比略微增加。(完)