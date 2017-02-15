（更正）调查：分析师称美国经济今年实现4%增长率的可能性较低

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
（因译文有误，小标上方第三段应为“预测今年美国经济增速顶多能达到3%或稍低，”非“预计今年美国经济增速在3%或稍往下，是预测值最高的”）
路透2月14日 - 路透调查显示，美国经济2017年将从总统特朗普的放松监管和财政刺激计划中获得小幅提振，但分析师认为实现4%增长率的可能性较低。
最新调查结果显示，分析师和市场预期之间的差距很大。乐观的市场预期已经推动美债收益率和美元飙升，并协助美股涨至纪录高位。
特朗普承诺对个人和企业施行大规模减税，进行基建支出，并放松监管，以此促进经济增长。美国经济自金融危机以后的长期复苏，比以往扩张周期来得疲弱。
自美国大选以来，投资者将特朗普的这些提案视作为买入股票亮起绿灯，金融股更是脚下生风一路攀高。但这些提案何时能成为立法，尚不得而知。
“市场操之过急了，”美银美林全球经济部门主管Ethan Harris表示，“没有完全反映即将出现的不确定时期，也没有反映一些政策提议非常不利经济增长的风险。”
只有两名受访分析师预测经济增速会达到逾4%，而且是只有到下半年才会达到这个速度。
调查中分析师预估每一季的增速介于2.1-2.5%之间，自1月以来这一直没有变动，而且自美国大选以来变动甚微。自那以后，标准普尔500指数上涨了约10%。
去年对美国经济预测最准确的分析师，目前预测今年美国经济增速顶多能达到3%或稍低。特朗普赢得大选之前，美国经济在去年第三季环比年率增速达到了3.5%。
“如果做算术的话，我们会看到要达到4%有多难，”美银美林的Harris说，“当然，有特朗普计划中会有刺激性的因素，不过还有其他抵消的因素，所以净影响或许是小幅正面的。”
回答一项额外提问的58位分析师全都认为，特朗普政府达成今年经济增长4%目标的可能性偏低。
**贸易保护主义抬头**
大多数分析师称，今年美国经济面临的最大风险是贸易保护主义及强势美元；美元自去年11月8日以来已上涨逾3%。
但在回答另一问题的人数较少的一组受访者中，近四分之三的人称，特朗普将来的财政刺激措施将对美国经济形成支撑，而且成效可能超过保护主义造成的任何拖累。
但预期政府将扩大支出并未能点亮通胀和薪资的前景。预计今年的平均薪资增幅仅为2.7%，低于1月预计的3.0%。
预计通胀无法达到美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的目标。今年每一季的核心个人消费支出(PCE)物价指数涨幅预计在1.7%-1.9%之间。
此次调查的对象包括直接与美联储打交道的20家大型银行，调查显示美联储料将在3月14-15日的会议上维持联邦基金利率目标在0.50%-0.75%不变。105名分析师中仅有12人预计本次会议上将升息。
美国联邦基金利率期货显示，到3月加息的可能性为13%。6月加息的可能性更高，接近50%。
该项调查预计第二季将升息25个基点，第四季将再度升息，令联邦基金利率升至1.00%-1.25%的区间内。(完)
(编译 艾茂林/王洋/王琛；审校 王兴亚/杜明霞/李爽)
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