调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值

图为美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。

路透在1月4-17日进行的企业调查发现，日本企业希望安倍就特朗普对贸易问题的强硬立场向其施压，近三分之一的企业称，安保问题是安倍应向特朗普提出的最紧迫的问题。

最新的调查凸显了外界对美国政策在特朗普主政下会如何发展的审慎心态，特朗普周五宣誓就职总统，他的保护主义理念使得全球贸易前景蒙上阴霾。

特朗普曾抱怨美元强势正伤害到美中贸易关系。他亦曾誓言将对美国贸易政策进行大刀阔斧的改变，并保护美国就业岗位，扬言对中国进口的商品课征惩罚性关税，并与墨西哥和加拿大重新展开北美自由贸易协定(NAFTA)谈判。

这项对531家大中型企业所做的月度调查发现，73%受访者说特朗普不会容忍美元兑日圆超过120日圆，90%认为125日圆是红线。

“我认为，美国将尽力遏制美元过度上涨，以便推行其保护主义措施，”一家机械企业的经理表示。

这项调查由Nikkei Research代表路透进行，受访企业经理均匿名参与调查。约有240位经理回答了有关特朗普的问题。

美元在去年底大幅上扬，因市场预期特朗普提议的财政刺激措施将提振经济增长和通胀，从而促使美国加速升息。

但上周在特朗普对美元太强表示不满之后，美元兑主要货币跌至六周低点。当时特朗普抨击了日本、中国和墨西哥对美国的贸易顺差。

“鉴于特朗普常常出人意表的言论，很多企业企业看上去都在担心，不知道什么时候日圆疲软会成为特朗普批评的对象，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称。

日圆疲软对日本出口商有利，因为它会使得日企自海外汇回的收入增多；但同时也会抬高石油和食品等进口成本，进而对家庭有不利影响。

2015年年中美元涨至125日圆左右时，日本央行总裁黑田东彦曾警告称日本家庭或受到冲击。这令市场相信日本政府不会容忍美元涨至这一水平以上，这被称为“黑田线(Kuroda line)”。

调查显示，有31%的公司希望安倍就多边贸易协定向特朗普施压，比如跨太平洋伙伴关系协定(TPP)和北美自由贸易协定(NAFTA)等，以避免贸易保护主义。

另有31%的企业敦促安倍向特朗普施压以维持美日安保同盟；特朗普批评日本在双边同盟关系中搭便车，引发了外界担忧。有13%的公司呼吁牵制中国。

“TPP和自由贸易框架非常重要，”一家电子机械公司的管理人士表示，“但我们最大的忧虑是地缘政治风险。”

图表：tmsnrt.rs/2iFOTK7(完)