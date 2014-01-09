调查：美国12月就业市场料稳健成长

* 12月非农就业岗位料增加19.6万个

* 失业率料持稳于7%

* 平均时薪料上扬0.2%，每周工时将持稳

路透华盛顿1月7日 -美国经济走强可望激励12月就业市场维持强劲增速，进一步支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月开始缩减刺激规模的决定。

路透对分析师所做调查显示，12月非农就业岗位预计增加19.6万个，略低于11月增加的20.3万个岗位，但将高于2013年前11个月均值188,545个岗位。

"各界对经济抱持正面看法，实际数据亦表现稳健，这应与强劲的就业成长相符，＂美银美林驻纽约分析师MichelleMeyer表示。

就业数据若符合预估，则将与从消费者支出到贸易和工业生产等连串数据表现一致，这些数据暗示经济成长动能应会延续到2014年。

经济展现的活力让许多分析师跌破眼镜，纷纷将第四季经济成长率预估由年率成长不超过2.5%，最高上调至3.5%。

尽管聘雇速度稳健，但失业率料持稳在五年低位7%；失业率于11月意外大减0.3个百分点。

劳工部定于周五1330GMT时发布就业报告。政府同时将发布过去五年家庭就业数据的年度修正值。失业率是根据家庭调查报告计算而得，因此也可能出现一些修正。

分析师表示，劳动市场及经济状况表现坚挺，为美联储上月决议每月缩减100亿美元购债规模的决定背书，让美联储未来开会时更有理由推动缩减类似规模购债的计划。

美联储官员下次会议将于1月28-29日召开。

12月就业料出现全面性增长，一如11月时的情况，政府雇员可能增加1,000名左右。这将是政府雇员连续第二个月增加，多半反映政府增聘的状况。

制造业就业岗位料连续第五个月增加，建筑业就业岗位则料为连七月增加。

分析师表示，尽管就业市场不断增强，但12月平均时薪可能仅增加0.2%，上月亦为增长0.2%。平均每周工时预计将持稳为34.5个小时。(完)

(编译 龚芳; 审校 侯向明)

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