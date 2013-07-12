调查：美国失业率料稳步下降 美联储宽松政策退出计划为瞩目焦点

* 经济成长料加速，到明年第三季平均增长率为3.0%

* 失业率到2014年第二季平均为7.0%，2014年底为6.7%

* 今年房价料以双位数幅度增长

路透纽约7月11日 - 路透调查显示，美国经济成长正在加快，一年后失业率有望降至7.0%以下。这一结果表明，美国联邦储备委员会(美联储)或许用不了多久就能够削减债券购买计划了。

多数经济分析师预期，美联储到今年9月将削减每月850亿美元的债券购买规模，这与上周针对美国公债初级市场交易商的调查结果相符。

本次路透调查进行的时间是在美联储周三公布6月政策会议记录之前。该项记录的公布给联储究竟以多快速度缩减货币刺激力度带来了一些疑问。

美联储主席贝南克甚至于在周三晚间的另一个场合表示，“在可预见的未来仍需要高度宽松的政策，”此言一出引发股市和债市上扬，美元则下挫。

“随着债市要适应没有量化宽松的日子，经济和金融市场都将迎来大量波动，”穆迪资本市场分析师John Lonski称。

不过，根据对近60位分析师的调查结果显示，本季度美国经济环比年率料为增长2.3%，在第四季可能达到增长2.6%。

分析师将对第二季度的预估小幅调降至增长1.6%，反映出3月起政府全盘减支造成的影响。

同时，就业市场料实现稳步复苏。

失业率目前与美联储预估一致，到明年第二季料平均为7.0%。明年第三季料降至6.9%，第四季料为6.7%。

分析师纷纷将就业岗位增长预估值上调到去年6月调查以来的最高水平。

非农就业岗位增幅的预估中值为本季平均每月18万个，下个季度每月料新增19.7万个，明年第一季19.6万个，明年第二季开始就会超过每月20万个。

“现在就业市场变得更为强劲的迹象很明显，越来越多的美国经济和金融数据都在接近或超过顶峰时期水平，”Bank of the West首席经济学家Scott Anderson说。

“时间渐渐将大衰退抛在身后，当时遗留下来的金融残垣现已不再清晰可见。”

分析师预期，用标普/Case-Shiller指数衡量，今年美国房价将上涨10.3%，2014年将上涨7.3%。此前在2007-2008年金融危机期间全国房价跌逾三分之一。(完)

(编译 郑茵/石冠兰/梁睿雪; 审校 张荻)

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