综述：美国3月非农就业增速料放缓 因温暖天气的提振效应消退

路透华盛顿4月7日 - 美国3月就业增速或放缓，因格外温和的天气促使企业在之前两个月提前招聘。但就业增长速度应该还是能够体现出经济的强劲势头，尽管近期经济增长放慢。

根据路透对分析师的调查，美国3月非农就业岗位料增加18万个，接近2016年18.7万个的月均增幅。3月失业率料保持在4.7%。

美国劳工部周五将公布备受关注的非农就业报告。如果报告符合预期，则将强化经济基本面依然强劲的观点，尽管第一季国内生产总值(GDP)增长环比年率可能已从去年第四季的2.1%降至1.0%左右。

1月和2月美国非农就业岗位均增加23万个，因异常温暖的气候促使对天气情况敏感的行业提前招聘，例如建筑、休闲娱乐和住宿餐饮。分析师估计，在3月气温回落以及东北部地区遭遇暴风雪袭击之后，就业增速可能放缓。

“我们会看到3月数据虽然也算正面，但较之前几个月出现了稍大范围的就业增长放缓情况，”富国证券资深分析师Sam Bullard称，“第一季GDP增长看上去虽弱，但你仔细查看就会发现，潜在国内需求仍相当强劲。”

但就业数据有可能超出预期，也有可能逊于预期。周三的一项调查显示，一项衡量服务业就业的指标3月降至七个月低位。不过，另一份报告称民间就业岗位大幅增加26.3万个。

美国经济需要每个月创造7.5万-10万个工作岗位，才能跟上就业年龄人口的增长。就业市场料在今年实现充分就业，这或将推动薪资加快增长。

3月平均时薪预计增长0.2%，较上年同期增幅料在2.8%。鉴于通胀上升，分析师表示就业稳定增加以及薪资逐步增长，或将使得美联储很可能在6月再次升息。

美联储3月上调指标利率25个基点，并预计今年再升息两次。

**就业参与率保持稳定**

“一份表明就业增加且薪资增长的报告，将可能让美联储继续处在今年再升息两次的道路上，并且削减其庞大的资产负债表，”标普全球评级的美国首席分析师Beth Ann Bovino表示。

美联储已经表示，将考虑在今年晚些时候如何削减其资产负债表。

美国3月劳动力就业参与率料持稳于11个月高点63%。

分析师将就业参与率的改善部分归因于特朗普在去年11月的胜选，因为这一事件结果可能促使一些失业的美国人认为他们的就业前景将好转。特朗普曾承诺将推出有利经济增长的政策，比如减税和放松监管。

“但看起来，由此引发的就业参与的周期反弹在进一步改善方面空间有限，因失业者退出就业市场的比率和仍在寻找工作但积极性却不高的人员数量，已经降至接近衰退前的水平。”摩根士丹利分析师Ted Wieseman指出。

就业与总人口比例在2月触及60%的八年高位，预计不会再有什么改变。

建筑业岗位在1月和2月平均增加49,000个，这一增幅远高于2016年的月均12,900个。但建筑业岗位增长3月料放缓，从而拉低就业市场的整体增速。

制造业岗位继2月创下三年半最大增长后，料进一步录得增幅，因油价上涨帮助提振了机械需求。

零售业岗位继2月创下2012年12月以来最大降幅后，料将反弹。杰西潘尼(J.C. Penney) (JCP.N)和梅西百货(Macy's) (M.N)等美国零售商已经宣布数以千计的裁员，因他们转向线上销售的发展并削减实体店运营规模。

政府部门岗位料减少，因联邦政府1月起冻结人事招聘。（完）