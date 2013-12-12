调查：明年美国经济增长更强 美联储料3月缩减购债

* 多数分析师预计美联储3月开始缩减购债

* 今年第四季GDP成长预估下调，明年增幅预计为2.5%

* 2015年第一季失业率预计平均为6.5%

路透华盛顿12月11日 -路透调查显示，2014年美国经济增长可能提速，因财政政策紧缩带来的阻力消退。这将使美国联邦储备委员会(美联储/FED)有更大空间缩减刺激政策。

调查访问的分析师表示，从就业、消费者支出到楼市，都为持续强劲增长打下良好基础。

“明年的财政方面的阻力要比今年小很多，”Moody's Analytics的资深分析师RyanSweet表示。“过去几年不确定性挫伤了经济，随着不确定性减少，明年经济增长应会受到提振。”

本周受访的60多位分析师平均预测，2014年第一季国内生产总值(GDP)环比年率将升至2.5%，到年末时将达到3%。

不过今年第四季预计仅增长1.5%，这主要是因为企业要去除第三季建立的大量库存。第三季GDP增长升至3.6%。

过去几年艰难的预算谈判使财政政策收紧，并抑制了经济成长。

不过两党的国会议员周二达成一项预算协议，这可能结束结束三年来的僵局和财政不稳定。

明年财政拖累减轻，料将释放家庭和企业的积压需求。

“企业固定投资温和增强、楼市稳步复苏以及一般家庭债务杠杆降低是这次经济反弹的关键，”Nomura SecuritiesInternational首席分析师Lewis Alexander表示。

“但是，我们并不认为经济的加速成长能在预测期内足以恢复完全就业状态。”

2014年全年，美国经济料将成长2.6%，高于11月路透调查预估的2.5%。

大多数分析师表示，经济成长前景好转将支持美联储明年3月开始缩减购债，但也不能排除美联储下周二和周三的会议上宣布缩减举措。

32位分析师预计，美联储将于明年3月采取行动，22位分析师预计美联储明年1月行动，只有12位分析师预计下周行动。

不过，关于美联储将提早行动的预期升温。一个月之前，预计美联储明年3月、1月和今年12月开始缩减购债的分析师数量分别为37名、16名和三名。

预计12月行动的人增多，是因为11月就业增长强劲，而且失业率下滑。

**就业料不会大幅增加**

虽然2014年经济成长料将加速，但就业料不会增加很多。

“就业增幅在本轮复苏的大部分时间里都超过实际GDP增幅，这或许是因为就业对产出的‘追赶效应’，因此我们预计明年非农就业岗位增长不会大幅加快，”高盛分析师Sven Jari Stehn称。

调查预计，2014年第一季非农就业岗位月增幅平均料达19万个，到2014年第四季时则将升至20.8万个。这与11月调查预期基本持平。截至11月的三个月，非农就业岗位月增幅平均达19.3万个。

失业率料接近6.5%。美联储官员曾表示，失业率若降至6.5%，将引发何时把利率自近零水准上调的讨论。

明年第四季失业率料平均为6.6%，到2015年第一季时则预计降至6.5%。今年11月失业率为7.0%。

由于失业率料将下滑，分析师认为央行需要增强对利率的前瞻性指导，以免在央行开始削减购债计划时金融市场状况趋紧。

尽管经济成长和就业改善，通胀预计依然温和。

调查还预计，2014年全年剔除食品和能源的消费者物价指数涨幅将守在2%以下。这与11月调查预期持平。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/许娜；审校 张涛)

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