调查：美国基金经理2月调降股票配比 现金配置增至九个月高点

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透2月29日 - 路透调查显示，美国基金经理人2月调降股票持仓，现金配置则增至九个月高点，因全球经济放缓的疑虑挥之不去。
市场剧烈震荡让许多投资者都采取守势。
自去年初以来，美国基金经理人不断下调股票配置比重建议，并增加债券配置。
对11名美国基金经理人的最新调查显示，在2月的投资模型组合中，股票持仓建议再度下降，从52.5%降至51.9%，较一年前减少近四个百分点。
“我们将股票配置从超配降至中性，反映全球经济趋软、美元走强、及油价疲弱对企业获利的持续影响。”RidgeWorth投资的资深投资策略师Alan Gayle称。
债券持仓建议变动不大，从37.3%略降至37.2%，较一年前上升近三个百分点。
现金配置从前一个月的4.0%增至4.4%，为5月以来最高。
依区域划分，基金经理人调高北美资产建议配比，调降新兴市场资产配置。
“鉴于大宗商品价格疲软、美元强劲，及许多新兴国家的美元计价债券未偿余额规模庞大，新兴市场风险仍高，”BKD Wealth Advisors投资长Jeff Layman说。
在固定收益投资组合中，基金经理人2月将北美债券建议配比从1月的69.9%上调至71.8%。
“基于央行持续采取的试验性货币政策，使债市面对挑战巨大的环境，因此我们仍认为，美国的风险回报比最佳，”RidgeWorth的Gayle称。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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