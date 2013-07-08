调查：多数美国初级交易商认为美联储9月开始缩减购债规模

* 17家初级市场交易商中有11家预计美联储9月开始放缓购债

* 预估中值显示，美联储最初缩减规模将为每月200亿美元

路透纽约7月5日 - 根据华尔街大型金融机构多数分析师估计，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在今年9月开始缩减购债规模。美联储的购债计划旨在刺激经济成长并支持就业市场。

高盛及摩根大通的分析师特别指出，周五稍早政府公布6月就业数据强于预期，是他们将美联储缩减购债的预期时间提前的原因之一。

路透周五对21家与美联储有直接业务往来的初级市场交易商进行了调查访问，其中包括高盛和摩根大通。

有17家交易商对美联储开始缩减购债的时间做出预期，其中11家预计9月开始，三家预计10月，两家认为在12月，还有一家认为会在2014年第一季开始。

在6月19日进行的类似调查中，17家交易商中有7家预期9月缩减购债。前次调查中有1家预期本月缩减购债，另外有三家预期10月开始、一家认为会在11月、四家称12月展开，而有一家仍预期要2014年第一季才会启动。

周五进行此次调查前，美国政府公布6月非农就业岗位增加19.5万个，该数据还将4月及5月非农就业岗位上修了7万个。分析师原先预估6月非农就业岗位增加16.5万个。

“由于上半年就业增长强劲，此波景气复苏似乎正全力克服最严峻的财政阻力。除非有其他重大负面事件，否则美联储官员可能保留初步计划，于9月开始缩减量化宽松。”纽约花旗集团分析师Peter D'Antonio表示。

美联储目前每月买进850亿美元的美国政府公债及抵押支持证券(MBS)，周五调查中13家交易商的预估中值显示，初步缩减购债规模将为200亿美元，预估的缩减规模介于100-280亿美元。

缩减购债200亿美元的预估中值与6月19日调查结果相同。

16家答覆美联储购债计划结束时间点的初级交易商当中，有14位认为将发生在2014年年中或之前；有两位认为是2014年9月。这与6月19日的调查相比变化不大。

周五的就业报告让市场更加预期，美联储放慢购债的时间可能比原先预期的还要早。

“今天刚开始时，我们原先预计联储开始退场的时间是在12月，这可能已经有点晚。今天的报告出炉之后，我们认为资产购置计划开始缩减的时间料将是在9月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，”摩根大通分析师Michael Feroli给客户的研究报告中称。

13家交易商平均预估QE3购买美债及抵押支持债券整体规模为1.3万亿美元，略高于6月19日调查中12位受访者的平均中值1.225万亿。

14家交易商中有13家的分析师预估，联储将在2015年升息，有一位认为是在2016年。(完)

(编译 王兴亚/张明钧/李婷仪 审校 李爽/张荻)

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