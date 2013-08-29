调查：美国房屋市场料可经受住抵押贷款利率上涨的冲击

* 即便抵押贷款利率上升，仍无损楼市复苏势头

* 房价今年料将上涨10.9%

* 成屋销售料将保持稳健增长态势直至2014年

路透华盛顿8月28日 - 美国抵押贷款利率上升可能令该国楼市的热度稍减，并抑制房价上涨势头，但家庭数量持续增长应能确保楼市复苏势头不变。

周三发布的路透调查报告显示，分析师认为新家庭组建与待售房屋供应紧张，将在房贷利率上涨时为房屋市场提供保护。

“(利率的上涨)将令楼市活动略微放慢。但家庭数量仍在逐季增加，人们需要有地方住，”苏格兰皇家银行分析师Guy Berger指出。

“与经济衰退期间的情形不同，现在市场中的待售房屋并不是很多，这一因素会在楼市好转的过程中一直提供支持。”

抵押贷款利率自5月以来已经大幅攀升，因市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将缩减每月850亿美元的购债规模。

路透调查中的28名受访分析师都预期，即便美联储缩减每月400亿美元的抵押支持债券(MBS)购买规模，并最终停止购买，房屋市场也将继续复苏。

根据美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据，30年期抵押贷款利率均值在8月23日止当周上升12个基点至4.80%，并创下年内高位。

路透调查中分析师预估，30年期固息抵押贷款利率今年均值料为4.17%，到2014年跳升至4.90%。在5月调查中，分析师预期今年该利率均值为3.58%。

房贷利率上升已经让楼市的光芒转淡，7月住宅建设升幅小于预期，新屋销售则大跌。房屋价格上涨势头也有所放慢。

**房屋销售步伐放缓**

受访分析师还预期，第三季二手房平均销售年率为520万户，第四季将小增至524万。5月时分析师的预估分别为502万和508万户。

美国7月成屋销售年率为539万户，为近四年来最高，因抵押贷款利率上升促使原本观望的买家出手。

在房屋销售步伐预计放慢的同时，房价增幅应也会略微降低。

调查预估，标普/Case Shiller 20个大都会地区综合房价指数今年料平均增长10.9%，2014年放慢至6.2%。5月时分析师的预估分别为增长7.5%和5.5%。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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