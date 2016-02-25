调查：美国房价2016年料涨5% 明年依然稳健增长

路透2月24日 - 一项路透调查显示，尽管市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会升息，但美国房屋价格今年可能上涨5%，2017年也有几乎同样稳健的涨幅。

美联储12月进行近10年来的首次升息，但房市依然强劲，1月成屋销售达到六个月高位。

据标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价综合指数，尽管市场普遍预期美联储升息，但2015年房价也有5%涨幅。

据查访24名分析师的调查预估中值，标普/Case Shiller房价指数2016年料上升5.0%。12月调查时预估升幅为4.0%。

两次调查均参与的14名分析师中，九位上调了预估，两位维持不变，其余则下调预估。

调查显示，2017年房价料上涨4.0%，2018年则料涨3.5%。

“美国楼市持续复苏，今明两年应能继续以温和速度回升，”BMO资本市场资深分析师Sal Guatieri称。

“我们不认为利率会大幅升至可能使房市明显放慢的程度。即便美联储缓步升息，抵押贷款利率可能依然维持低档，”他并称。

Guatieri预计美联储今年升息50个基点。

部分分析师称美国经济放缓的可能性，影响到美国房价动向。

“我愈来愈担心经济。如果经济转差，房市也将转坏，”FAO Economics分析师Robert Brusca指出。

调查还要分析师以1至10分(极便宜到极贵)来评估平均房价，回答中值给出5分，显示房价适中。

美国30年期抵押贷款利率目前约在3.65%，料近期也不太可能成为房市的阻碍。

受访分析师称，抵押贷款利率要升到约6.0%，才会开始严重抑制房市活动。路透调查显示，30年期抵押贷款利率今年平均料在4.0%，明后年分别升至4.4%和5.0%。

分析师还预期，成屋销售将继续维持在相当稳定的水准，今年第一季成屋销售年率料为536万户，第二季料为540万户。

尽管这个水准远低于金融危机前的纪录高位720万户，但将显示连六季超过500万户。(完)