调查：美国基金经理2月维持投资组合配比不变

路透2月28日 - 路透调查显示，2月美国基金经理建议的模型全球投资组合并无太大变化，等候全球经济与特朗普政策提案后续发展的更明晰信号。

根据路透对13名基金经理所做的最新调查，全球股票平均配比为52.3%，基本持平于上月的52.2%；债券持仓35.6%，也与上月的35.7%差异不大。

这些建议与去年11月的建议相去不远，同特朗普胜选后美股标普500指数.SPX劲扬约10%、指标美债收益率上升约30个基点形成强烈对比。

过去一年，美国基金经理大致维持投资组合的建议不变，表明在未来几个月可能影响全球经济的几项重大事件之前，继续维持防御型的持仓模型。

“我们抱持审慎的正面看法，对股票偏好持续胜过债券，对全球经济成长与市场面临的多重风险也没有视而不见，”RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle表示。

“此外，由于近期讨论浮现的乐观看法，美国联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策的步调与角色存在不确定性。全球而言，英国退欧的正式谈判预计于未来数月展开，荷兰、法国与德国的大选，势必将引发新一波民粹与反欧盟情绪。”

对于特朗普就个人与企业全面减税、增加基建支出的承诺，金融市场已经消化完毕，而这已推升美股迭创新高。

“对新一波有利于企业的政策与规定的乐观情绪，可能被华府政治的现实面所削弱，”RidgeWorth的Gayle表示。

基金经理对现金、房地产与另类投资的配比也维持不变。(完)