调查：华尔街分析师仍押注美股第四季料将反弹

路透纽约9月29日 - 如果华尔街顶尖分析师的最新预估可信的话，那么美国股市最糟糕的时期已经结束。

尽管近期市况动荡，令许多分析师大幅下修年底时美股指数预估，但路透一项最新调查显示，美股标准普尔500指数.SPX.INX年底收盘位料比周二高出约11%。

路透过去一周调查中40名分析师的预估中值显示，标普500指数年底料收在2,094点。若以全年计，涨幅不到2%，也比这些分析师第二季末时预估的上涨7%大幅下修。

不过目前标普500指数仍较2014收盘下跌8.5%，第四季必须强劲回升，才能达到现在的预估目标，即便这样，今年的涨幅也将是2011年以来最小。该指数在2011年几近收平。

仅在本周，高盛与RBC Capital Markets和许多银行一样，调降了标普指数成份股股价与获利预估，因忧心全球经济成长放缓，且油价仍在下跌。标普500成分企业第三季获利料将自2009年以来首度出现下滑。

“美国与中国经济成长放缓，加上油价低于之前预估，因而促使我们调降企业获利预估，预计美股也将走入下行轨道，”高盛分析师写道。高盛将标普500指数年终目标由2,100点调降至2,000点。

超过半数的受访分析师的预估均较6月调查时下修。

“股市需要有个催化因素才能上涨。我们不能依赖美联储。美联储在今年剩下时间可能不会有什么举动，而这并不是股市要的，”波士顿Fiduciary Trust Co.投资长Michael Mullaney表示。

一些分析师青睐金融股，这类股票可能因升息而受益。

此外，预计道琼工业指数.DJI年底前料升至17,532点，较周一收盘高出10%左右，但远低于6月时的19,000点预估目标。(完)