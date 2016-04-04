调查：美国股市2016年料小幅收高 升息为一大隐忧

2015年12月30日，纽约证交所内一名交易员指向屏幕上的走势图。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约4月1日 - 根据路透对多位策略师的调查，美国股市年初的动荡杀盘或许已经告一段落，但2016年美国股市预料仅小幅上涨。

调查发现，就算美国就业市场及其他经济领域改善，但企业获利疲软、美国升息、以及全球放缓等疑虑料将让股市有志难伸。

相对于防御性较强的个股，许多受访者更加青睐科技及能源等在经济走强时表现较好的领域；能源板块在2015年表现最差。

根据路透调查42位策略师的预估中值，指标标准普尔500指数.SPX.INX2016年料收在2,100点，较周四收位上涨2%，且较去年底收位2,043.94点上涨3%。

与去年9月市场大幅回档之后的看法相较，受访者比较没有那么悲观。

但对于今年的预估仍低于去年12月时调查水准，当时策略师们预估指标指数2016年将收在2,207点。

“比起六至七周之前的绝望程度，目前已经好了许多，”纽约梅隆银行财富管理投资长Leo Grohowski表示。

“我们认为从现在到年底，市场将逐步走高，但波动率恐怕会上升。”

**企业获利疲软**

策略师们称，财报表现乏力，可能使股市涨势受限。

“就算在利率温和上升环境下，也无法预计会出现很大程度的市盈率(本益比)上升式的市场扩张，”Grohowski称，他预期标准标准普尔500指数年底将收在2,150点。

根据汤森路透数据，分析师预估美国企业第一季获利再次下滑，且预期2016年整体标准普尔500企业获利仅成长2%。

这让股价看起来没有那么低廉。数据显示，以标准普尔500指数未来12个月预估获利计算的市盈率为16.9倍，高于长期均值的14.7倍。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)去年12月小幅升息之后，今年至今仍维持利率不变，不过多数华尔街大型银行业者预期美联储今年底前将两度升息。

华尔街主要担心的是，美联储升息速度略快过投资人当前预期。

调查中提及的美国股票投资人疑虑，还包括潜在的全球性恐怖主义行动、即将进行的美国总统大选、以及对跨国企业不利的强势美元等等。

Wells Fargo Asset Management投资组合策略主管Brian Jacobsen表示，有关美元的担忧“将会持续一阵子，唯有正式数据显示其对经济成长或获利增长不会有太大影响时才会消退。”

Jacobsen设定年底标准普尔500指数的目标为2,150点。

此外，Jacobsen也和一些调查受访者一样，正在增持能源及科技投资，建议投资人避开公用事业及电信等防御性较强类股。

预估道琼工业指数2016年底前将升至18,050点，约较周四收盘价上涨2%，较2015年收盘价上涨近4%。(完)