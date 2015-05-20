投资者美股投资比重降至2008年1月以来最低--美银美林调查

路透伦敦5月19日 - 一项备受关注的调查周二公布结果显示，国际投资人5月对美国股市的投资配置降至逾七年来最低，同时仍将欧元区作为股市投资的主要目标。

由于连串美国经济数据令人失望且美元升值，全球投资人出于担心，将对美国股市的投资比重降至较基准低配19%，上月为较基准低配12%。

上述结果来自美银美林针对169位基金经理的月度调查。本次调查时间为5月8-15日，正值标准普尔500指数.SPX多次触及纪录高位。受访基金经理管理的资产规模为4,790亿美元。

“目前美国与全球其他市场的仓位对比情况为2007年11月以来最为极端，”美银美林报告称。“相比于整体市场，反向操作者将倾向于做多美国股市。”

尽管70%的受访者都预期全球经济成长将会增强，且油价上涨已将通胀预期推升至10个月高点，但有关美国首次升息的预测已被推迟。

超过一半的受访者现在预计，美联储2006年6月以来的首次升息将在今年第四季或更晚。

同时，净49%的受访者5月超配欧元区股票，比例高于4月的45%。仅有十分之一的基金经理人低配欧元区股票。

“对欧元区股票的持仓仍满满的，”美银美林在报告中称。

整体而言，投资者削减全球股票配比，净47%为超配，为六个月来最低。全球债券配比降至净60%为低配，为九个月来最低，受到4月和5月全球债市挫跌的影响。

虽然股市和债市的估值可能都偏高，但投资者认为今年最大的波动性风险在债市。仅有5%的受访者预计今年债券收益率会下跌。

鉴于原油价格自1月低点已经反弹约50%，只有净13%的受访基金经理认为油价低估，为八个月来最低比例。

投资者5月的现金配比从4月的4.6%下滑至仍“偏高的”4.5%。美银美林称，现金比例超过4.5%，被视为股票的反向“买入”信号，低于3.5%则触发“卖出”信号。(完)

(编译 郑茵/王兴亚；审校 白云)

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