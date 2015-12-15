调查：美股标普500指数预计2016年将录得单位数涨幅

图为美国纽约证交所内的几位交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月14日 - 路透调查显示，美国股市今年料疲弱收尾，不过预计明年企业获利改善，将帮助美股在2016年录得单位数的涨幅。至少按照近期的标准来看，这个预估并不算高。

但分析师指出，即便是如此慎重的前瞻，也面临着重大风险挑战，包括美国升息和全球经济普遍疲软。

路透在上周访问了46位分析师，预估中值显示，标准普尔500指数.SPX .INX预计在2016年底前达到2,207点，料较今年收位高5%。

一年以前当分析师对2015年走势进行预估时，他们的看法也是非常乐观，类似的调查显示分析师预期标普500指数2015年能上涨11.5%。

距离今年结束只有三周了，标普500指数年内迄今的跌幅略超过2%。分析师认为美股在年底前会有一次小反弹，料能冲到2,100点，从而较2014年上涨2%。

即便年末确实如预期般冲高，2%的年涨幅也将是2011年以来的最低水平。

“我们认为（牛市）还将继续，只是市场已经处在周期的尾端，因此股市回报料低于周期前端时期。”美银美林在纽约的分析师Jill Carey Hall说。

受访分析师还指出，美国近十年来的首次升息料给市场带来进一步的波动，即便多数投资者已经消化了美联储本周升息的预期。

他们表示，如果美联储升息步伐快于预期，将打击消费者和企业支出，并可能推高美元，从而损及美国出口商。

至于美股2016年面临的全球主要风险，分析师提到了中国经济放缓，中东局势动荡加剧以及更多恐怖袭击。

道琼工业指数.DJI预计在2016年底前达到18,975点，较周五收盘价上涨约10%。道琼指数今年料收在17,883点。（完）