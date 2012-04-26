美初级交易商预计QE3出台机率不到三分之一

路透纽约4月25日电---路透调查显示,多数大型华尔街机构的分析师认为,美国联邦储备委员会(美联储)推出新一轮货币刺激政策以提振经济的可能性不到三分之一.

13家初级交易商的预估中值为,美联储最终推出第三轮量化宽松政策(QE3)的机率为30%.

此次调查在周三美联储结束两天政策会议後进行.联储主席伯南克称,如果认为有必要,联储将"毫不犹豫地"采取更多举措以刺激经济.

不过,伯南克没有暗示第三轮公债购买计划即将推出.

"(美联储)声明和新闻发布会强化了我们的观点,即除非经济前景严重恶化,否则联储不太可能推出QE3."巴克莱资本驻纽约首席分析师Dean Maki表示.巴克莱认为,出台QE3的可能性为30%.

这些初级交易商中,有部分分析师认为美联储周三声明没有给出有关QE3可能性的新暗示.联储调整了经济预估以确认就业市场改善,以及今年经济成长强於预期.

在4月9日进行的类似调查中,16家初级交易商中有11家表示,美联储最终将推出QE3.

联储已进行两轮量化宽松(QE1和QE2),总计买进2.3万亿美元的美国公债和抵押支持债券(MBS).

当前美联储的卖短买长(扭转操作,twist operation)刺激计划延长联储债券仓位的存续期,以期压低抵押贷款利率等长期利率.这项操作预定持续到6月.

周三的调查显示,10家交易商认为,如果美联储启动QE3,将会同时购买美国公债和MBS.另有四家表示,央行将会只关注于购买MBS.

调查称,14家初级交易商中有八家认为,联储将在2014年下半年开始升息.另有五家预测在这之前就会升息.一家预测会在2014年後.

美联储在周三的政策声明中重申,当前经济状况"为联邦基金利率至少在2014年底之前维持在超低水准提供了理由."

美国共有21家初级交易商.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。